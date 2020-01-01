Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) teave In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision. Ametlik veebisait: https://scottytheai.com/ Valge raamat: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ Ostke SCOTTYV2 kohe!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.79K $ 3.79K $ 3.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0014699 $ 0.0014699 $ 0.0014699 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00000281 $ 0.00000281 $ 0.00000281 Lisateave Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) hinna kohta

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCOTTYV2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCOTTYV2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCOTTYV2 tokeni tokenoomikat, avastage SCOTTYV2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCOTTYV2 Kas olete huvitatud Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCOTTYV2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCOTTYV2 MEXC-ist osta!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) hinna ajalugu SCOTTYV2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCOTTYV2 hinna ajalugu kohe!

SCOTTYV2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCOTTYV2 võiks suunduda? Meie SCOTTYV2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCOTTYV2 tokeni hinna ennustust kohe!

