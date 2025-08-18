Rohkem infot SCOTTYV2

Scotty AI on Solana logo

Scotty AI on Solana hind(SCOTTYV2)

1 SCOTTYV2/USD reaalajas hind:

$0.000002
$0.000002$0.000002
0.00%1D
USD
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:09 (UTC+8)

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000002
$ 0.000002$ 0.000002
24 h madal
$ 0.0000024
$ 0.0000024$ 0.0000024
24 h kõrge

$ 0.000002
$ 0.000002$ 0.000002

$ 0.0000024
$ 0.0000024$ 0.0000024

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+13.63%

+13.63%

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) reaalajas hind on $ 0.000002. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTYV2 kaubeldud madalaim $ 0.000002 ja kõrgeim $ 0.0000024 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYV2kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SCOTTYV2 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +13.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) – turuteave

--
----

$ 9.92
$ 9.92$ 9.92

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

--
----

1,350,000,000
1,350,000,000 1,350,000,000

SOL

Scotty AI on Solana praegune turukapitalisatsioon on -- $ 9.92 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTYV2 ringlev varu on --, mille koguvaru on 1350000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scotty AI on Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0000009+81.81%
60 päeva$ -0.00001149-85.18%
90 päeva$ -0.000198-99.00%
Scotty AI on Solana Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCOTTYV2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scotty AI on Solana 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000009 (+81.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scotty AI on Solana 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTYV2 $ -0.00001149 (-85.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scotty AI on Solana 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000198 (-99.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scotty AI on Solana hinnaajaloo lehte.

Mis on Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision.

Scotty AI on Solana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotty AI on Solana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCOTTYV2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotty AI on Solana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotty AI on Solana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scotty AI on Solana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotty AI on Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scotty AI on Solana hinna ennustust kohe!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOTTYV2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scotty AI on Solana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scotty AI on Solana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCOTTYV2 kohalike valuutade suhtes

1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/VND
0.05263
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/AUD
A$0.00000304
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/GBP
0.00000146
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/EUR
0.0000017
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/USD
$0.000002
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/MYR
RM0.00000842
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/TRY
0.00008158
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/JPY
¥0.000294
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/ARS
ARS$0.00259402
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/RUB
0.00015942
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/INR
0.00017502
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/IDR
Rp0.03225806
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/KRW
0.00277776
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/PHP
0.0001131
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/EGP
￡E.0.00009652
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/BRL
R$0.0000108
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/CAD
C$0.00000276
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/BDT
0.00024288
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/NGN
0.00306748
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/UAH
0.00008242
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/VES
Bs0.00027
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/CLP
$0.001928
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/PKR
Rs0.00056656
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/KZT
0.00108282
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/THB
฿0.00006478
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/TWD
NT$0.00006006
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/AED
د.إ0.00000734
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/CHF
Fr0.0000016
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/HKD
HK$0.00001564
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/AMD
֏0.00076452
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/MAD
.د.م0.00001798
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/MXN
$0.00003774
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/PLN
0.00000728
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/RON
лв0.00000864
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/SEK
kr0.0000191
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/BGN
лв0.00000334
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/HUF
Ft0.0006752
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/CZK
0.0000418
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/KWD
د.ك0.00000061
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/ILS
0.00000674
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/NOK
kr0.00002038
1 Scotty AI on Solana(SCOTTYV2)/NZD
$0.00000336

Scotty AI on Solana ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scotty AI on Solana võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Scotty AI on Solana ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scotty AI on Solana kohta

Kui palju on Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCOTTYV2 hind USD on 0.000002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCOTTYV2/USD hind?
Praegune hind SCOTTYV2/USD on $ 0.000002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scotty AI on Solana turukapitalisatsioon?
SCOTTYV2 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCOTTYV2 ringlev varu?
SCOTTYV2 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCOTTYV2 (ATH) hind?
SCOTTYV2 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SCOTTYV2 madalaim (ATL) hind?
SCOTTYV2 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SCOTTYV2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCOTTYV2 kauplemismaht on $ 9.92 USD.
Kas SCOTTYV2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCOTTYV2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCOTTYV2 hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:09 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SCOTTYV2/USD kalkulaator

Summa

SCOTTYV2
SCOTTYV2
USD
USD

1 SCOTTYV2 = 0.000002 USD

Kauplemine: SCOTTYV2

SCOTTYV2USDT
$0.000002
$0.000002$0.000002
0.00%

