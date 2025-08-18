Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) reaalajas hind on $ 0.000002. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTYV2 kaubeldud madalaim $ 0.000002 ja kõrgeim $ 0.0000024 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYV2kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SCOTTYV2 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +13.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) – turuteave
$ 9.92
$ 9.92$ 9.92
$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K
1,350,000,000
1,350,000,000 1,350,000,000
SOL
Scotty AI on Solana praegune turukapitalisatsioon on --$ 9.92 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTYV2 ringlev varu on --, mille koguvaru on 1350000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Scotty AI on Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000009
+81.81%
60 päeva
$ -0.00001149
-85.18%
90 päeva
$ -0.000198
-99.00%
Scotty AI on Solana Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCOTTYV2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Scotty AI on Solana 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000009 (+81.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Scotty AI on Solana 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTYV2 $ -0.00001149 (-85.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Scotty AI on Solana 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000198 (-99.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision.
Scotty AI on Solana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotty AI on Solana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SCOTTYV2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotty AI on Solana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotty AI on Solana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Scotty AI on Solana hinna ennustus (USD)
Kui palju on Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotty AI on Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOTTYV2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Scotty AI on Solana osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.