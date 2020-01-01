Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scotty AI (SCOTTYAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scotty AI (SCOTTYAI) teave Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Ametlik veebisait: https://scottytheai.com/en Valge raamat: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Ostke SCOTTYAI kohe!

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scotty AI (SCOTTYAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 657.40K $ 657.40K $ 657.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 Praegune hind: $ 0.000379 $ 0.000379 $ 0.000379 Lisateave Scotty AI (SCOTTYAI) hinna kohta

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCOTTYAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCOTTYAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCOTTYAI tokeni tokenoomikat, avastage SCOTTYAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCOTTYAI Kas olete huvitatud Scotty AI (SCOTTYAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCOTTYAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCOTTYAI MEXC-ist osta!

Scotty AI (SCOTTYAI) hinna ajalugu SCOTTYAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCOTTYAI hinna ajalugu kohe!

SCOTTYAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCOTTYAI võiks suunduda? Meie SCOTTYAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCOTTYAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!