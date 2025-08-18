Scotty AI (SCOTTYAI) reaalajas hind on $ 0.0003663. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTYAI kaubeldud madalaim $ 0.0003663 ja kõrgeim $ 0.0003821 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03184509216147668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000206731525549929.
Lüliajalise tootluse osas on SCOTTYAI muutunud -2.35% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -15.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scotty AI (SCOTTYAI) – turuteave
Scotty AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 26.44 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTYAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1734567890. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 635.37K.
Scotty AI (SCOTTYAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Scotty AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000008777
-2.34%
30 päeva
$ -0.0000137
-3.61%
60 päeva
$ -0.0000096
-2.56%
90 päeva
$ -0.000118
-24.37%
Scotty AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCOTTYAI muutuse $ -0.000008777 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Scotty AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000137 (-3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Scotty AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTYAI $ -0.0000096 (-2.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Scotty AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000118 (-24.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Scotty AI (SCOTTYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.
