Scotty AI logo

Scotty AI hind(SCOTTYAI)

1 SCOTTYAI/USD reaalajas hind:

$0.0003663
$0.0003663$0.0003663
-2.34%1D
USD
Scotty AI (SCOTTYAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:02 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003663
$ 0.0003663$ 0.0003663
24 h madal
$ 0.0003821
$ 0.0003821$ 0.0003821
24 h kõrge

$ 0.0003663
$ 0.0003663$ 0.0003663

$ 0.0003821
$ 0.0003821$ 0.0003821

$ 0.03184509216147668
$ 0.03184509216147668$ 0.03184509216147668

$ 0.000206731525549929
$ 0.000206731525549929$ 0.000206731525549929

-2.35%

-2.34%

-15.45%

-15.45%

Scotty AI (SCOTTYAI) reaalajas hind on $ 0.0003663. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTYAI kaubeldud madalaim $ 0.0003663 ja kõrgeim $ 0.0003821 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03184509216147668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000206731525549929.

Lüliajalise tootluse osas on SCOTTYAI muutunud -2.35% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -15.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scotty AI (SCOTTYAI) – turuteave

No.7759

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.44
$ 26.44$ 26.44

$ 635.37K
$ 635.37K$ 635.37K

0.00
0.00 0.00

1,734,567,890
1,734,567,890 1,734,567,890

1,734,567,890
1,734,567,890 1,734,567,890

0.00%

ETH

Scotty AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 26.44 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTYAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1734567890. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 635.37K.

Scotty AI (SCOTTYAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scotty AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000008777-2.34%
30 päeva$ -0.0000137-3.61%
60 päeva$ -0.0000096-2.56%
90 päeva$ -0.000118-24.37%
Scotty AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCOTTYAI muutuse $ -0.000008777 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scotty AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000137 (-3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scotty AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTYAI $ -0.0000096 (-2.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scotty AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000118 (-24.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scotty AI (SCOTTYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scotty AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotty AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCOTTYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotty AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotty AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scotty AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scotty AI (SCOTTYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotty AI (SCOTTYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotty AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scotty AI hinna ennustust kohe!

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOTTYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scotty AI (SCOTTYAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scotty AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scotty AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCOTTYAI kohalike valuutade suhtes

1 Scotty AI(SCOTTYAI)/VND
9.6391845
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/AUD
A$0.000556776
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/GBP
0.000267399
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/EUR
0.000311355
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/USD
$0.0003663
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/MYR
RM0.001542123
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/TRY
0.014941377
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/JPY
¥0.0538461
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/ARS
ARS$0.475094763
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/RUB
0.029197773
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/INR
0.032054913
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/IDR
Rp5.908063689
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/KRW
0.508746744
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/PHP
0.020714265
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/EGP
￡E.0.017677638
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/BRL
R$0.00197802
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/CAD
C$0.000505494
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/BDT
0.044483472
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/NGN
0.561808962
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/UAH
0.015095223
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/VES
Bs0.0494505
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/CLP
$0.3531132
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/PKR
Rs0.103765464
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/KZT
0.198318483
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/THB
฿0.011864457
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/TWD
NT$0.010999989
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/AED
د.إ0.001344321
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/CHF
Fr0.00029304
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/HKD
HK$0.002864466
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/AMD
֏0.140021838
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/MAD
.د.م0.003293037
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/MXN
$0.006912081
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/PLN
0.001333332
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/RON
лв0.001582416
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/SEK
kr0.003498165
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/BGN
лв0.000611721
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/HUF
Ft0.12366288
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/CZK
0.00765567
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/KWD
د.ك0.0001117215
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/ILS
0.001234431
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/NOK
kr0.003732597
1 Scotty AI(SCOTTYAI)/NZD
$0.000615384

Scotty AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scotty AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Scotty AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scotty AI kohta

Kui palju on Scotty AI (SCOTTYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCOTTYAI hind USD on 0.0003663 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCOTTYAI/USD hind?
Praegune hind SCOTTYAI/USD on $ 0.0003663. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scotty AI turukapitalisatsioon?
SCOTTYAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCOTTYAI ringlev varu?
SCOTTYAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCOTTYAI (ATH) hind?
SCOTTYAI saavutab ATH hinna summas 0.03184509216147668 USD.
Mis oli kõigi aegade SCOTTYAI madalaim (ATL) hind?
SCOTTYAI nägi ATL hinda summas 0.000206731525549929 USD.
Milline on SCOTTYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCOTTYAI kauplemismaht on $ 26.44 USD.
Kas SCOTTYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCOTTYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCOTTYAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:02 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

