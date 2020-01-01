Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scotty Beam (SCOTTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scotty Beam (SCOTTY) teave Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Ametlik veebisait: https://scottybeam.io/ Valge raamat: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/ Ostke SCOTTY kohe!

Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scotty Beam (SCOTTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 165.79K $ 165.79K $ 165.79K Koguvaru: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Ringlev varu: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 269.93K $ 269.93K $ 269.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Praegune hind: $ 0.0003599 $ 0.0003599 $ 0.0003599 Lisateave Scotty Beam (SCOTTY) hinna kohta

Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCOTTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCOTTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCOTTY tokeni tokenoomikat, avastage SCOTTY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCOTTY Kas olete huvitatud Scotty Beam (SCOTTY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCOTTY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCOTTY MEXC-ist osta!

Scotty Beam (SCOTTY) hinna ajalugu SCOTTY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCOTTY hinna ajalugu kohe!

SCOTTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCOTTY võiks suunduda? Meie SCOTTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCOTTY tokeni hinna ennustust kohe!

