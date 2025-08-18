Scotty Beam (SCOTTY) reaalajas hind on $ 0.0003617. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTY kaubeldud madalaim $ 0.0003592 ja kõrgeim $ 0.0003631 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.34423416426928055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000265989418436096.
Lüliajalise tootluse osas on SCOTTY muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scotty Beam (SCOTTY) – turuteave
No.2744
$ 166.62K
$ 4.80K
$ 271.28K
460.67M
750,000,000
750,000,000
61.42%
BSC
Scotty Beam praegune turukapitalisatsioon on $ 166.62K$ 4.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTY ringlev varu on 460.67M, mille koguvaru on 750000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 271.28K.
Scotty Beam (SCOTTY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Scotty Beam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000398
-0.11%
30 päeva
$ -0.000013
-3.47%
60 päeva
$ +0.0000839
+30.20%
90 päeva
$ -0.0001105
-23.41%
Scotty Beam Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCOTTY muutuse $ -0.000000398 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Scotty Beam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000013 (-3.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Scotty Beam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTY $ +0.0000839 (+30.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Scotty Beam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001105 (-23.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Scotty Beam (SCOTTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.
Scotty Beam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotty Beam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SCOTTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotty Beam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotty Beam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Scotty Beam hinna ennustus (USD)
Kui palju on Scotty Beam (SCOTTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotty Beam (SCOTTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotty Beam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOTTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Scotty Beam (SCOTTY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Scotty Beam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scotty Beam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.