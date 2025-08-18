Rohkem infot SCOTTY

Scotty Beam logo

Scotty Beam hind(SCOTTY)

1 SCOTTY/USD reaalajas hind:

$0.0003617
$0.0003617$0.0003617
-0.11%1D
USD
Scotty Beam (SCOTTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:12:14 (UTC+8)

Scotty Beam (SCOTTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003592
$ 0.0003592$ 0.0003592
24 h madal
$ 0.0003631
$ 0.0003631$ 0.0003631
24 h kõrge

$ 0.0003592
$ 0.0003592$ 0.0003592

$ 0.0003631
$ 0.0003631$ 0.0003631

$ 0.34423416426928055
$ 0.34423416426928055$ 0.34423416426928055

$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096

+0.05%

-0.11%

+0.63%

+0.63%

Scotty Beam (SCOTTY) reaalajas hind on $ 0.0003617. Viimase 24 tunni jooksul SCOTTY kaubeldud madalaim $ 0.0003592 ja kõrgeim $ 0.0003631 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.34423416426928055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000265989418436096.

Lüliajalise tootluse osas on SCOTTY muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scotty Beam (SCOTTY) – turuteave

No.2744

$ 166.62K
$ 166.62K$ 166.62K

$ 4.80K
$ 4.80K$ 4.80K

$ 271.28K
$ 271.28K$ 271.28K

460.67M
460.67M 460.67M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

61.42%

BSC

Scotty Beam praegune turukapitalisatsioon on $ 166.62K $ 4.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SCOTTY ringlev varu on 460.67M, mille koguvaru on 750000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 271.28K.

Scotty Beam (SCOTTY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scotty Beam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000398-0.11%
30 päeva$ -0.000013-3.47%
60 päeva$ +0.0000839+30.20%
90 päeva$ -0.0001105-23.41%
Scotty Beam Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCOTTY muutuse $ -0.000000398 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scotty Beam 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000013 (-3.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scotty Beam 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOTTY $ +0.0000839 (+30.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scotty Beam 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001105 (-23.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scotty Beam (SCOTTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scotty Beam hinnaajaloo lehte.

Mis on Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotty Beam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCOTTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotty Beam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotty Beam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scotty Beam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scotty Beam (SCOTTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotty Beam (SCOTTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotty Beam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scotty Beam hinna ennustust kohe!

Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika

Scotty Beam (SCOTTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOTTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scotty Beam (SCOTTY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scotty Beam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scotty Beam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCOTTY kohalike valuutade suhtes

Scotty Beam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scotty Beam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Scotty Beam ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scotty Beam kohta

Kui palju on Scotty Beam (SCOTTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCOTTY hind USD on 0.0003617 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCOTTY/USD hind?
Praegune hind SCOTTY/USD on $ 0.0003617. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scotty Beam turukapitalisatsioon?
SCOTTY turukapitalisatsioon on $ 166.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCOTTY ringlev varu?
SCOTTY ringlev varu on 460.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCOTTY (ATH) hind?
SCOTTY saavutab ATH hinna summas 0.34423416426928055 USD.
Mis oli kõigi aegade SCOTTY madalaim (ATL) hind?
SCOTTY nägi ATL hinda summas 0.000265989418436096 USD.
Milline on SCOTTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCOTTY kauplemismaht on $ 4.80K USD.
Kas SCOTTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCOTTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCOTTY hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:12:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

