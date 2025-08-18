Scotcoin Project (SCOT) reaalajas hind on $ 0.0003008. Viimase 24 tunni jooksul SCOT kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003086 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SCOT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -10.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scotcoin Project (SCOT) – turuteave
--
----
$ 48.35K
$ 48.35K$ 48.35K
$ 75.20K
$ 75.20K$ 75.20K
--
----
250,000,000
250,000,000 250,000,000
ETH
Scotcoin Project praegune turukapitalisatsioon on --$ 48.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SCOT ringlev varu on --, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Scotcoin Project (SCOT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Scotcoin Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000009
+0.03%
30 päeva
$ -0.0000693
-18.73%
60 päeva
$ -0.0068692
-95.81%
90 päeva
$ -0.0136992
-97.86%
Scotcoin Project Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCOT muutuse $ +0.00000009 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Scotcoin Project 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000693 (-18.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Scotcoin Project 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOT $ -0.0068692 (-95.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Scotcoin Project 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0136992 (-97.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).
Scotcoin Project on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotcoin Project investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SCOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotcoin Project kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotcoin Project ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Scotcoin Project hinna ennustus (USD)
Scotcoin Project (SCOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Scotcoin Project (SCOT) ostujuhend
