$0.0003008
+0.03%1D
Scotcoin Project (SCOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:12:06 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003
24 h madal
$ 0.0003086
24 h kõrge

$ 0.0003
$ 0.0003086
--
--
+0.03%

+0.03%

-10.45%

-10.45%

Scotcoin Project (SCOT) reaalajas hind on $ 0.0003008. Viimase 24 tunni jooksul SCOT kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003086 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SCOT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -10.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scotcoin Project (SCOT) – turuteave

--
$ 48.35K
$ 75.20K
--
250,000,000
ETH

Scotcoin Project praegune turukapitalisatsioon on -- $ 48.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SCOT ringlev varu on --, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Scotcoin Project (SCOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scotcoin Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000009+0.03%
30 päeva$ -0.0000693-18.73%
60 päeva$ -0.0068692-95.81%
90 päeva$ -0.0136992-97.86%
Scotcoin Project Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCOT muutuse $ +0.00000009 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scotcoin Project 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000693 (-18.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scotcoin Project 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCOT $ -0.0068692 (-95.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scotcoin Project 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0136992 (-97.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scotcoin Project (SCOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scotcoin Project hinnaajaloo lehte.

Mis on Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scotcoin Project investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scotcoin Project kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scotcoin Project ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scotcoin Project hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scotcoin Project (SCOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scotcoin Project (SCOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scotcoin Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scotcoin Project hinna ennustust kohe!

Scotcoin Project (SCOT) tokenoomika

Scotcoin Project (SCOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scotcoin Project (SCOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scotcoin Project osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scotcoin Project osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCOT kohalike valuutade suhtes

1 Scotcoin Project(SCOT)/VND
7.915552
1 Scotcoin Project(SCOT)/AUD
A$0.000460224
1 Scotcoin Project(SCOT)/GBP
0.000219584
1 Scotcoin Project(SCOT)/EUR
0.00025568
1 Scotcoin Project(SCOT)/USD
$0.0003008
1 Scotcoin Project(SCOT)/MYR
RM0.001266368
1 Scotcoin Project(SCOT)/TRY
0.01228768
1 Scotcoin Project(SCOT)/JPY
¥0.0442176
1 Scotcoin Project(SCOT)/ARS
ARS$0.389635264
1 Scotcoin Project(SCOT)/RUB
0.023955712
1 Scotcoin Project(SCOT)/INR
0.026323008
1 Scotcoin Project(SCOT)/IDR
Rp4.851612224
1 Scotcoin Project(SCOT)/KRW
0.417775104
1 Scotcoin Project(SCOT)/PHP
0.01701024
1 Scotcoin Project(SCOT)/EGP
￡E.0.014501568
1 Scotcoin Project(SCOT)/BRL
R$0.00162432
1 Scotcoin Project(SCOT)/CAD
C$0.000415104
1 Scotcoin Project(SCOT)/BDT
0.036529152
1 Scotcoin Project(SCOT)/NGN
0.461348992
1 Scotcoin Project(SCOT)/UAH
0.012395968
1 Scotcoin Project(SCOT)/VES
Bs0.040608
1 Scotcoin Project(SCOT)/CLP
$0.2899712
1 Scotcoin Project(SCOT)/PKR
Rs0.085210624
1 Scotcoin Project(SCOT)/KZT
0.162856128
1 Scotcoin Project(SCOT)/THB
฿0.009733888
1 Scotcoin Project(SCOT)/TWD
NT$0.009033024
1 Scotcoin Project(SCOT)/AED
د.إ0.001103936
1 Scotcoin Project(SCOT)/CHF
Fr0.00024064
1 Scotcoin Project(SCOT)/HKD
HK$0.002352256
1 Scotcoin Project(SCOT)/AMD
֏0.114983808
1 Scotcoin Project(SCOT)/MAD
.د.م0.002704192
1 Scotcoin Project(SCOT)/MXN
$0.005633984
1 Scotcoin Project(SCOT)/PLN
0.001091904
1 Scotcoin Project(SCOT)/RON
лв0.001299456
1 Scotcoin Project(SCOT)/SEK
kr0.002866624
1 Scotcoin Project(SCOT)/BGN
лв0.000502336
1 Scotcoin Project(SCOT)/HUF
Ft0.101483904
1 Scotcoin Project(SCOT)/CZK
0.006289728
1 Scotcoin Project(SCOT)/KWD
د.ك0.000091744
1 Scotcoin Project(SCOT)/ILS
0.001013696
1 Scotcoin Project(SCOT)/NOK
kr0.003056128
1 Scotcoin Project(SCOT)/NZD
$0.000505344

Scotcoin Project ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scotcoin Project võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Scotcoin Project ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scotcoin Project kohta

Kui palju on Scotcoin Project (SCOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCOT hind USD on 0.0003008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCOT/USD hind?
Praegune hind SCOT/USD on $ 0.0003008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scotcoin Project turukapitalisatsioon?
SCOT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCOT ringlev varu?
SCOT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCOT (ATH) hind?
SCOT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SCOT madalaim (ATL) hind?
SCOT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SCOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCOT kauplemismaht on $ 48.35K USD.
Kas SCOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCOT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:12:06 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

