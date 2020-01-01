SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SCARCITY (SCARCITY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SCARCITY (SCARCITY) teave Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Ametlik veebisait: https://www.scarcity.company/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C Ostke SCARCITY kohe!

SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SCARCITY (SCARCITY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 916.00M $ 916.00M $ 916.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 Praegune hind: $ 0.0916 $ 0.0916 $ 0.0916 Lisateave SCARCITY (SCARCITY) hinna kohta

SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCARCITY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCARCITY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCARCITY tokeni tokenoomikat, avastage SCARCITY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCARCITY Kas olete huvitatud SCARCITY (SCARCITY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCARCITY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCARCITY MEXC-ist osta!

SCARCITY (SCARCITY) hinna ajalugu SCARCITY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCARCITY hinna ajalugu kohe!

SCARCITY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCARCITY võiks suunduda? Meie SCARCITY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCARCITY tokeni hinna ennustust kohe!

