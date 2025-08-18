Rohkem infot SCARCITY

SCARCITY hind(SCARCITY)

1 SCARCITY/USD reaalajas hind:

$0.0909
$0.0909$0.0909
-0.76%1D
USD
SCARCITY (SCARCITY) reaalajas hinnagraafik
SCARCITY (SCARCITY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0905
$ 0.0905$ 0.0905
24 h madal
$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924
24 h kõrge

$ 0.0905
$ 0.0905$ 0.0905

$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924

$ 0.6110531316637423
$ 0.6110531316637423$ 0.6110531316637423

$ 0.06423605479564126
$ 0.06423605479564126$ 0.06423605479564126

+0.11%

-0.76%

-3.61%

-3.61%

SCARCITY (SCARCITY) reaalajas hind on $ 0.0909. Viimase 24 tunni jooksul SCARCITY kaubeldud madalaim $ 0.0905 ja kõrgeim $ 0.0924 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCARCITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6110531316637423 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06423605479564126.

Lüliajalise tootluse osas on SCARCITY muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel -3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SCARCITY (SCARCITY) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.73K
$ 69.73K$ 69.73K

$ 909.00M
$ 909.00M$ 909.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

SCARCITY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 69.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SCARCITY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 909.00M.

SCARCITY (SCARCITY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SCARCITY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000696-0.76%
30 päeva$ +0.0063+7.44%
60 päeva$ +0.0142+18.51%
90 päeva$ -0.0672-42.51%
SCARCITY Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCARCITY muutuse $ -0.000696 (-0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SCARCITY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0063 (+7.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SCARCITY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCARCITY $ +0.0142 (+18.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SCARCITY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0672 (-42.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SCARCITY (SCARCITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SCARCITY hinnaajaloo lehte.

Mis on SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

SCARCITY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SCARCITY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCARCITY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SCARCITY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SCARCITY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SCARCITY hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCARCITY (SCARCITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCARCITY (SCARCITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCARCITY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCARCITY hinna ennustust kohe!

SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika

SCARCITY (SCARCITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCARCITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SCARCITY (SCARCITY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SCARCITY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SCARCITY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCARCITY kohalike valuutade suhtes

SCARCITY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SCARCITY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SCARCITY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCARCITY kohta

Kui palju on SCARCITY (SCARCITY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCARCITY hind USD on 0.0909 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCARCITY/USD hind?
Praegune hind SCARCITY/USD on $ 0.0909. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SCARCITY turukapitalisatsioon?
SCARCITY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCARCITY ringlev varu?
SCARCITY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCARCITY (ATH) hind?
SCARCITY saavutab ATH hinna summas 0.6110531316637423 USD.
Mis oli kõigi aegade SCARCITY madalaim (ATL) hind?
SCARCITY nägi ATL hinda summas 0.06423605479564126 USD.
Milline on SCARCITY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCARCITY kauplemismaht on $ 69.73K USD.
Kas SCARCITY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCARCITY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCARCITY hinna ennustust.
SCARCITY (SCARCITY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

