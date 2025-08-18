Rohkem infot SCAM

SCAM Hinnainfo

SCAM Ametlik veebisait

SCAM Tokenoomika

SCAM Hinnaprognoos

SCAM Ajalugu

SCAM – ostujuhend

SCAM-usaldusraha valuutakonverter

SCAM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solana Retardz logo

Solana Retardz hind(SCAM)

1 SCAM/USD reaalajas hind:

$0.000004
$0.000004$0.000004
-2.43%1D
USD
Solana Retardz (SCAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:55 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004
24 h madal
$ 0.0000041
$ 0.0000041$ 0.0000041
24 h kõrge

$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004

$ 0.0000041
$ 0.0000041$ 0.0000041

--
----

--
----

0.00%

-2.42%

-18.37%

-18.37%

Solana Retardz (SCAM) reaalajas hind on $ 0.000004. Viimase 24 tunni jooksul SCAM kaubeldud madalaim $ 0.000004 ja kõrgeim $ 0.0000041 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCAMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SCAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel -18.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solana Retardz (SCAM) – turuteave

--
----

$ 25.46
$ 25.46$ 25.46

$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Solana Retardz praegune turukapitalisatsioon on -- $ 25.46 24 tunnise kauplemismahuga. SCAM ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Solana Retardz (SCAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solana Retardz tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000001-2.42%
30 päeva$ -0.0001926-97.97%
60 päeva$ -0.000066-94.29%
90 päeva$ -0.000066-94.29%
Solana Retardz Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCAM muutuse $ -0.0000001 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solana Retardz 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001926 (-97.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solana Retardz 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCAM $ -0.000066 (-94.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solana Retardz 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000066 (-94.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solana Retardz (SCAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solana Retardz hinnaajaloo lehte.

Mis on Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solana Retardz investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solana Retardz kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solana Retardz ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solana Retardz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solana Retardz (SCAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana Retardz (SCAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana Retardz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solana Retardz hinna ennustust kohe!

Solana Retardz (SCAM) tokenoomika

Solana Retardz (SCAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solana Retardz (SCAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solana Retardz osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solana Retardz osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCAM kohalike valuutade suhtes

1 Solana Retardz(SCAM)/VND
0.10526
1 Solana Retardz(SCAM)/AUD
A$0.00000608
1 Solana Retardz(SCAM)/GBP
0.00000292
1 Solana Retardz(SCAM)/EUR
0.0000034
1 Solana Retardz(SCAM)/USD
$0.000004
1 Solana Retardz(SCAM)/MYR
RM0.00001684
1 Solana Retardz(SCAM)/TRY
0.00016316
1 Solana Retardz(SCAM)/JPY
¥0.000588
1 Solana Retardz(SCAM)/ARS
ARS$0.00518804
1 Solana Retardz(SCAM)/RUB
0.00031884
1 Solana Retardz(SCAM)/INR
0.00035004
1 Solana Retardz(SCAM)/IDR
Rp0.06451612
1 Solana Retardz(SCAM)/KRW
0.00555552
1 Solana Retardz(SCAM)/PHP
0.0002262
1 Solana Retardz(SCAM)/EGP
￡E.0.00019304
1 Solana Retardz(SCAM)/BRL
R$0.0000216
1 Solana Retardz(SCAM)/CAD
C$0.00000552
1 Solana Retardz(SCAM)/BDT
0.00048576
1 Solana Retardz(SCAM)/NGN
0.00613496
1 Solana Retardz(SCAM)/UAH
0.00016484
1 Solana Retardz(SCAM)/VES
Bs0.00054
1 Solana Retardz(SCAM)/CLP
$0.003856
1 Solana Retardz(SCAM)/PKR
Rs0.00113312
1 Solana Retardz(SCAM)/KZT
0.00216564
1 Solana Retardz(SCAM)/THB
฿0.00012956
1 Solana Retardz(SCAM)/TWD
NT$0.00012012
1 Solana Retardz(SCAM)/AED
د.إ0.00001468
1 Solana Retardz(SCAM)/CHF
Fr0.0000032
1 Solana Retardz(SCAM)/HKD
HK$0.00003128
1 Solana Retardz(SCAM)/AMD
֏0.00152904
1 Solana Retardz(SCAM)/MAD
.د.م0.00003596
1 Solana Retardz(SCAM)/MXN
$0.00007548
1 Solana Retardz(SCAM)/PLN
0.00001456
1 Solana Retardz(SCAM)/RON
лв0.00001728
1 Solana Retardz(SCAM)/SEK
kr0.0000382
1 Solana Retardz(SCAM)/BGN
лв0.00000668
1 Solana Retardz(SCAM)/HUF
Ft0.0013504
1 Solana Retardz(SCAM)/CZK
0.0000836
1 Solana Retardz(SCAM)/KWD
د.ك0.00000122
1 Solana Retardz(SCAM)/ILS
0.00001348
1 Solana Retardz(SCAM)/NOK
kr0.00004076
1 Solana Retardz(SCAM)/NZD
$0.00000672

Solana Retardz ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solana Retardz võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Solana Retardz ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana Retardz kohta

Kui palju on Solana Retardz (SCAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCAM hind USD on 0.000004 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCAM/USD hind?
Praegune hind SCAM/USD on $ 0.000004. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solana Retardz turukapitalisatsioon?
SCAM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCAM ringlev varu?
SCAM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCAM (ATH) hind?
SCAM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SCAM madalaim (ATL) hind?
SCAM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SCAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCAM kauplemismaht on $ 25.46 USD.
Kas SCAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:55 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SCAM/USD kalkulaator

Summa

SCAM
SCAM
USD
USD

1 SCAM = 0.000004 USD

Kauplemine: SCAM

SCAMUSDT
$0.000004
$0.000004$0.000004
-2.42%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu