Scallop (SCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scallop (SCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scallop (SCA) teave Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Ametlik veebisait: https://scallop.io/ Valge raamat: https://docs.scallop.io/ Plokiahela Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Ostke SCA kohe!

Scallop (SCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scallop (SCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 121.10M $ 121.10M $ 121.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.45M $ 26.45M $ 26.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Praegune hind: $ 0.1058 $ 0.1058 $ 0.1058 Lisateave Scallop (SCA) hinna kohta

Scallop (SCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scallop (SCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCA tokeni tokenoomikat, avastage SCA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCA Kas olete huvitatud Scallop (SCA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCA MEXC-ist osta!

Scallop (SCA) hinna ajalugu SCA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCA hinna ajalugu kohe!

SCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCA võiks suunduda? Meie SCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!