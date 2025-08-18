Rohkem infot SCA

Scallop logo

Scallop hind(SCA)

1 SCA/USD reaalajas hind:

$0.1081
$0.1081$0.1081
-0.91%1D
USD
Scallop (SCA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:47 (UTC+8)

Scallop (SCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067
24 h madal
$ 0.1098
$ 0.1098$ 0.1098
24 h kõrge

$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067

$ 0.1098
$ 0.1098$ 0.1098

$ 1.4898066080245465
$ 1.4898066080245465$ 1.4898066080245465

$ 0.06093134134943106
$ 0.06093134134943106$ 0.06093134134943106

-0.65%

-0.91%

-6.65%

-6.65%

Scallop (SCA) reaalajas hind on $ 0.1081. Viimase 24 tunni jooksul SCA kaubeldud madalaim $ 0.1067 ja kõrgeim $ 0.1098 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4898066080245465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06093134134943106.

Lüliajalise tootluse osas on SCA muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scallop (SCA) – turuteave

No.1057

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

$ 27.03M
$ 27.03M$ 27.03M

120.64M
120.64M 120.64M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

48.25%

SUI

Scallop praegune turukapitalisatsioon on $ 13.04M $ 4.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SCA ringlev varu on 120.64M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.03M.

Scallop (SCA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scallop tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000993-0.91%
30 päeva$ -0.0235-17.86%
60 päeva$ +0.0067+6.60%
90 päeva$ -0.0506-31.89%
Scallop Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCA muutuse $ -0.000993 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scallop 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0235 (-17.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scallop 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCA $ +0.0067 (+6.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scallop 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0506 (-31.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scallop (SCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scallop hinnaajaloo lehte.

Mis on Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scallop investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scallop kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scallop ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scallop hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scallop (SCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scallop (SCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scallop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scallop hinna ennustust kohe!

Scallop (SCA) tokenoomika

Scallop (SCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scallop (SCA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scallop osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scallop osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCA kohalike valuutade suhtes

1 Scallop(SCA)/VND
2,844.6515
1 Scallop(SCA)/AUD
A$0.164312
1 Scallop(SCA)/GBP
0.078913
1 Scallop(SCA)/EUR
0.091885
1 Scallop(SCA)/USD
$0.1081
1 Scallop(SCA)/MYR
RM0.455101
1 Scallop(SCA)/TRY
4.409399
1 Scallop(SCA)/JPY
¥15.8907
1 Scallop(SCA)/ARS
ARS$140.206781
1 Scallop(SCA)/RUB
8.616651
1 Scallop(SCA)/INR
9.459831
1 Scallop(SCA)/IDR
Rp1,743.548143
1 Scallop(SCA)/KRW
150.137928
1 Scallop(SCA)/PHP
6.113055
1 Scallop(SCA)/EGP
￡E.5.216906
1 Scallop(SCA)/BRL
R$0.58374
1 Scallop(SCA)/CAD
C$0.149178
1 Scallop(SCA)/BDT
13.127664
1 Scallop(SCA)/NGN
165.797294
1 Scallop(SCA)/UAH
4.454801
1 Scallop(SCA)/VES
Bs14.5935
1 Scallop(SCA)/CLP
$104.2084
1 Scallop(SCA)/PKR
Rs30.622568
1 Scallop(SCA)/KZT
58.526421
1 Scallop(SCA)/THB
฿3.49163
1 Scallop(SCA)/TWD
NT$3.246243
1 Scallop(SCA)/AED
د.إ0.396727
1 Scallop(SCA)/CHF
Fr0.08648
1 Scallop(SCA)/HKD
HK$0.845342
1 Scallop(SCA)/AMD
֏41.322306
1 Scallop(SCA)/MAD
.د.م0.971819
1 Scallop(SCA)/MXN
$2.039847
1 Scallop(SCA)/PLN
0.393484
1 Scallop(SCA)/RON
лв0.466992
1 Scallop(SCA)/SEK
kr1.032355
1 Scallop(SCA)/BGN
лв0.180527
1 Scallop(SCA)/HUF
Ft36.49456
1 Scallop(SCA)/CZK
2.25929
1 Scallop(SCA)/KWD
د.ك0.0329705
1 Scallop(SCA)/ILS
0.364297
1 Scallop(SCA)/NOK
kr1.101539
1 Scallop(SCA)/NZD
$0.181608

Scallop ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scallop võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Scallop ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scallop kohta

Kui palju on Scallop (SCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCA hind USD on 0.1081 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCA/USD hind?
Praegune hind SCA/USD on $ 0.1081. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scallop turukapitalisatsioon?
SCA turukapitalisatsioon on $ 13.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCA ringlev varu?
SCA ringlev varu on 120.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCA (ATH) hind?
SCA saavutab ATH hinna summas 1.4898066080245465 USD.
Mis oli kõigi aegade SCA madalaim (ATL) hind?
SCA nägi ATL hinda summas 0.06093134134943106 USD.
Milline on SCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCA kauplemismaht on $ 4.74K USD.
Kas SCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:47 (UTC+8)

Scallop (SCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

