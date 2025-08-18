Scallop (SCA) reaalajas hind on $ 0.1081. Viimase 24 tunni jooksul SCA kaubeldud madalaim $ 0.1067 ja kõrgeim $ 0.1098 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4898066080245465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06093134134943106.
Lüliajalise tootluse osas on SCA muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scallop (SCA) – turuteave
$ 13.04M
$ 4.74K
$ 27.03M
120.64M
250,000,000
250,000,000
48.25%
SUI
Scallop praegune turukapitalisatsioon on $ 13.04M$ 4.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SCA ringlev varu on 120.64M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.03M.
Scallop (SCA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Scallop tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000993
-0.91%
30 päeva
$ -0.0235
-17.86%
60 päeva
$ +0.0067
+6.60%
90 päeva
$ -0.0506
-31.89%
Scallop Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCA muutuse $ -0.000993 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Scallop 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0235 (-17.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Scallop 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCA $ +0.0067 (+6.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Scallop 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0506 (-31.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Scallop (SCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.
Scallop hinna ennustus (USD)
Kui palju on Scallop (SCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scallop (SCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scallop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Scallop (SCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.