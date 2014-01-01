Siacoin (SC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Siacoin (SC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Siacoin (SC) teave Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Ametlik veebisait: https://sia.tech/ Valge raamat: https://sia.tech/sia.pdf Plokiahela Explorer: https://siascan.com Ostke SC kohe!

Siacoin (SC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Siacoin (SC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 167.12M $ 167.12M $ 167.12M Koguvaru: $ 61.23B $ 61.23B $ 61.23B Ringlev varu: $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 182.65M $ 182.65M $ 182.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Praegune hind: $ 0.002983 $ 0.002983 $ 0.002983 Lisateave Siacoin (SC) hinna kohta

Siacoin (SC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Siacoin (SC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SC tokeni tokenoomikat, avastage SC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SC Kas olete huvitatud Siacoin (SC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Siacoin (SC) hinna ajalugu SC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SC hinna ajalugu kohe!

SC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SC võiks suunduda? Meie SC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SC tokeni hinna ennustust kohe!

