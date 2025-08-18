Rohkem infot SC

Siacoin hind(SC)

$0.003155
-1.22%1D
Siacoin (SC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:39 (UTC+8)

Siacoin (SC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003123
24 h madal
$ 0.003199
24 h kõrge

$ 0.003123
$ 0.003199
$ 0.11170800030231476
$ 0.000011310199624859
-0.54%

-1.22%

-2.30%

-2.30%

Siacoin (SC) reaalajas hind on $ 0.003153. Viimase 24 tunni jooksul SC kaubeldud madalaim $ 0.003123 ja kõrgeim $ 0.003199 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11170800030231476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000011310199624859.

Lüliajalise tootluse osas on SC muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Siacoin (SC) – turuteave

No.254

$ 176.65M
$ 115.76K
$ 193.02M
56.03B
--
61,216,485,676.30304
SC

Siacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 176.65M $ 115.76K 24 tunnise kauplemismahuga. SC ringlev varu on 56.03B, mille koguvaru on 61216485676.30304. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Siacoin (SC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Siacoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003897-1.22%
30 päeva$ -0.000315-9.09%
60 päeva$ +0.000251+8.64%
90 päeva$ -0.000276-8.05%
Siacoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris SC muutuse $ -0.00003897 (-1.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Siacoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000315 (-9.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Siacoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SC $ +0.000251 (+8.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Siacoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000276 (-8.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Siacoin (SC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Siacoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Siacoin (SC)

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

Siacoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Siacoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Siacoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Siacoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Siacoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Siacoin (SC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Siacoin (SC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Siacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Siacoin hinna ennustust kohe!

Siacoin (SC) tokenoomika

Siacoin (SC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Siacoin (SC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Siacoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Siacoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SC kohalike valuutade suhtes

1 Siacoin(SC)/VND
82.971195
1 Siacoin(SC)/AUD
A$0.00479256
1 Siacoin(SC)/GBP
0.00230169
1 Siacoin(SC)/EUR
0.00268005
1 Siacoin(SC)/USD
$0.003153
1 Siacoin(SC)/MYR
RM0.01327413
1 Siacoin(SC)/TRY
0.12861087
1 Siacoin(SC)/JPY
¥0.463491
1 Siacoin(SC)/ARS
ARS$4.08947253
1 Siacoin(SC)/RUB
0.25132563
1 Siacoin(SC)/INR
0.27591903
1 Siacoin(SC)/IDR
Rp50.85483159
1 Siacoin(SC)/KRW
4.37913864
1 Siacoin(SC)/PHP
0.17830215
1 Siacoin(SC)/EGP
￡E.0.15216378
1 Siacoin(SC)/BRL
R$0.0170262
1 Siacoin(SC)/CAD
C$0.00435114
1 Siacoin(SC)/BDT
0.38290032
1 Siacoin(SC)/NGN
4.83588222
1 Siacoin(SC)/UAH
0.12993513
1 Siacoin(SC)/VES
Bs0.425655
1 Siacoin(SC)/CLP
$3.039492
1 Siacoin(SC)/PKR
Rs0.89318184
1 Siacoin(SC)/KZT
1.70706573
1 Siacoin(SC)/THB
฿0.1018419
1 Siacoin(SC)/TWD
NT$0.09468459
1 Siacoin(SC)/AED
د.إ0.01157151
1 Siacoin(SC)/CHF
Fr0.0025224
1 Siacoin(SC)/HKD
HK$0.02465646
1 Siacoin(SC)/AMD
֏1.20526578
1 Siacoin(SC)/MAD
.د.م0.02834547
1 Siacoin(SC)/MXN
$0.05949711
1 Siacoin(SC)/PLN
0.01147692
1 Siacoin(SC)/RON
лв0.01362096
1 Siacoin(SC)/SEK
kr0.03011115
1 Siacoin(SC)/BGN
лв0.00526551
1 Siacoin(SC)/HUF
Ft1.0644528
1 Siacoin(SC)/CZK
0.0658977
1 Siacoin(SC)/KWD
د.ك0.000961665
1 Siacoin(SC)/ILS
0.01062561
1 Siacoin(SC)/NOK
kr0.03212907
1 Siacoin(SC)/NZD
$0.00529704

Siacoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Siacoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Siacoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Siacoin kohta

Kui palju on Siacoin (SC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SC hind USD on 0.003153 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SC/USD hind?
Praegune hind SC/USD on $ 0.003153. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Siacoin turukapitalisatsioon?
SC turukapitalisatsioon on $ 176.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SC ringlev varu?
SC ringlev varu on 56.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SC (ATH) hind?
SC saavutab ATH hinna summas 0.11170800030231476 USD.
Mis oli kõigi aegade SC madalaim (ATL) hind?
SC nägi ATL hinda summas 0.000011310199624859 USD.
Milline on SC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SC kauplemismaht on $ 115.76K USD.
Kas SC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SC hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:39 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

