Siacoin (SC) reaalajas hind on $ 0.003153. Viimase 24 tunni jooksul SC kaubeldud madalaim $ 0.003123 ja kõrgeim $ 0.003199 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11170800030231476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000011310199624859.
Lüliajalise tootluse osas on SC muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Siacoin (SC) – turuteave
No.254
$ 176.65M
$ 115.76K
$ 193.02M
56.03B
--
61,216,485,676.30304
SC
Siacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 176.65M$ 115.76K 24 tunnise kauplemismahuga. SC ringlev varu on 56.03B, mille koguvaru on 61216485676.30304. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Siacoin (SC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Siacoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003897
-1.22%
30 päeva
$ -0.000315
-9.09%
60 päeva
$ +0.000251
+8.64%
90 päeva
$ -0.000276
-8.05%
Siacoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris SC muutuse $ -0.00003897 (-1.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Siacoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000315 (-9.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Siacoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SC $ +0.000251 (+8.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Siacoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000276 (-8.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Siacoin (SC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.
Siacoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Siacoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Siacoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Siacoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Siacoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Siacoin (SC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Siacoin (SC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Siacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Siacoin (SC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Siacoin (SC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Siacoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Siacoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.