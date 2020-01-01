Soulbound TV (SBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Soulbound TV (SBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Soulbound TV (SBX) teave Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Ametlik veebisait: https://soulbound.tv Valge raamat: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8 Ostke SBX kohe!

Soulbound TV (SBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Soulbound TV (SBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 384.00K $ 384.00K $ 384.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000384 $ 0.000384 $ 0.000384 Lisateave Soulbound TV (SBX) hinna kohta

Soulbound TV (SBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Soulbound TV (SBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBX tokeni tokenoomikat, avastage SBX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SBX Kas olete huvitatud Soulbound TV (SBX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SBX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SBX MEXC-ist osta!

Soulbound TV (SBX) hinna ajalugu SBX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SBX hinna ajalugu kohe!

SBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBX võiks suunduda? Meie SBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBX tokeni hinna ennustust kohe!

