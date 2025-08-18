Rohkem infot SBX

Soulbound TV hind(SBX)

1 SBX/USD reaalajas hind:

$0.000938
$0.000938$0.000938
-2.59%1D
USD
Soulbound TV (SBX) reaalajas hinnagraafik
Soulbound TV (SBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000762
$ 0.000762$ 0.000762
24 h madal
$ 0.000999
$ 0.000999$ 0.000999
24 h kõrge

$ 0.000762
$ 0.000762$ 0.000762

$ 0.000999
$ 0.000999$ 0.000999

+0.32%

-2.59%

-45.47%

-45.47%

Soulbound TV (SBX) reaalajas hind on $ 0.000938. Viimase 24 tunni jooksul SBX kaubeldud madalaim $ 0.000762 ja kõrgeim $ 0.000999 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on SBX muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.59% 24 tunni vältel -45.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Soulbound TV (SBX) – turuteave

$ 19.72K
$ 19.72K$ 19.72K

$ 938.00K
$ 938.00K$ 938.00K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Soulbound TV praegune turukapitalisatsioon on $ 19.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SBX ringlev varu on 1000000000.

Soulbound TV (SBX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Soulbound TV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002494-2.59%
30 päeva$ -0.019062-95.31%
60 päeva$ -0.019062-95.31%
90 päeva$ -0.019062-95.31%
Soulbound TV Hinnamuutus täna

Täna registreeris SBX muutuse $ -0.00002494 (-2.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Soulbound TV 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.019062 (-95.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Soulbound TV 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SBX $ -0.019062 (-95.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Soulbound TV 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019062 (-95.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Soulbound TV (SBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Soulbound TV hinnaajaloo lehte.

Mis on Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soulbound TV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

SBX kohalike valuutade suhtes

1 Soulbound TV(SBX)/VND
24.68347
1 Soulbound TV(SBX)/AUD
A$0.00142576
1 Soulbound TV(SBX)/GBP
0.00068474
1 Soulbound TV(SBX)/EUR
0.0007973
1 Soulbound TV(SBX)/USD
$0.000938
1 Soulbound TV(SBX)/MYR
RM0.00394898
1 Soulbound TV(SBX)/TRY
0.03826102
1 Soulbound TV(SBX)/JPY
¥0.137886
1 Soulbound TV(SBX)/ARS
ARS$1.21659538
1 Soulbound TV(SBX)/RUB
0.07476798
1 Soulbound TV(SBX)/INR
0.08208438
1 Soulbound TV(SBX)/IDR
Rp15.12903014
1 Soulbound TV(SBX)/KRW
1.30276944
1 Soulbound TV(SBX)/PHP
0.0530439
1 Soulbound TV(SBX)/EGP
￡E.0.04526788
1 Soulbound TV(SBX)/BRL
R$0.0050652
1 Soulbound TV(SBX)/CAD
C$0.00129444
1 Soulbound TV(SBX)/BDT
0.11391072
1 Soulbound TV(SBX)/NGN
1.43864812
1 Soulbound TV(SBX)/UAH
0.03865498
1 Soulbound TV(SBX)/VES
Bs0.12663
1 Soulbound TV(SBX)/CLP
$0.904232
1 Soulbound TV(SBX)/PKR
Rs0.26571664
1 Soulbound TV(SBX)/KZT
0.50784258
1 Soulbound TV(SBX)/THB
฿0.0302974
1 Soulbound TV(SBX)/TWD
NT$0.02816814
1 Soulbound TV(SBX)/AED
د.إ0.00344246
1 Soulbound TV(SBX)/CHF
Fr0.0007504
1 Soulbound TV(SBX)/HKD
HK$0.00733516
1 Soulbound TV(SBX)/AMD
֏0.35855988
1 Soulbound TV(SBX)/MAD
.د.م0.00843262
1 Soulbound TV(SBX)/MXN
$0.01770006
1 Soulbound TV(SBX)/PLN
0.00341432
1 Soulbound TV(SBX)/RON
лв0.00405216
1 Soulbound TV(SBX)/SEK
kr0.0089579
1 Soulbound TV(SBX)/BGN
лв0.00156646
1 Soulbound TV(SBX)/HUF
Ft0.3166688
1 Soulbound TV(SBX)/CZK
0.0196042
1 Soulbound TV(SBX)/KWD
د.ك0.00028609
1 Soulbound TV(SBX)/ILS
0.00316106
1 Soulbound TV(SBX)/NOK
kr0.00955822
1 Soulbound TV(SBX)/NZD
$0.00157584

Soulbound TV ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Soulbound TV võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Soulbound TV ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soulbound TV kohta

Kui palju on Soulbound TV (SBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SBX hind USD on 0.000938 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SBX/USD hind?
Praegune hind SBX/USD on $ 0.000938. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Soulbound TV turukapitalisatsioon?
SBX turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SBX ringlev varu?
SBX ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBX (ATH) hind?
SBX saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SBX madalaim (ATL) hind?
SBX nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SBX kauplemismaht on $ 19.72K USD.
Kas SBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBX hinna ennustust.
