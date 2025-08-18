Soulbound TV (SBX) reaalajas hind on $ 0.000938. Viimase 24 tunni jooksul SBX kaubeldud madalaim $ 0.000762 ja kõrgeim $ 0.000999 näitab aktiivset turu volatiivsust. SBXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SBX muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.59% 24 tunni vältel -45.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Soulbound TV (SBX) – turuteave
--
----
$ 19.72K
$ 19.72K$ 19.72K
$ 938.00K
$ 938.00K$ 938.00K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Soulbound TV praegune turukapitalisatsioon on --$ 19.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SBX ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Soulbound TV (SBX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Soulbound TV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002494
-2.59%
30 päeva
$ -0.019062
-95.31%
60 päeva
$ -0.019062
-95.31%
90 päeva
$ -0.019062
-95.31%
Soulbound TV Hinnamuutus täna
Täna registreeris SBX muutuse $ -0.00002494 (-2.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Soulbound TV 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.019062 (-95.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Soulbound TV 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SBX $ -0.019062 (-95.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Soulbound TV 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019062 (-95.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Soulbound TV (SBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.
Soulbound TV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soulbound TV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Soulbound TV kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Soulbound TV ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Soulbound TV hinna ennustus (USD)
Kui palju on Soulbound TV (SBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soulbound TV (SBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soulbound TV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Soulbound TV (SBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Soulbound TV (SBX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Soulbound TV osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Soulbound TV osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.