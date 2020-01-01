Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Saber Protocol Token (SBR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Saber Protocol Token (SBR) teave Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Ametlik veebisait: https://saberdao.io/ Valge raamat: https://docs.saberdao.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 Ostke SBR kohe!

Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Saber Protocol Token (SBR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.09K $ 102.09K $ 102.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 Praegune hind: $ 0.0010405 $ 0.0010405 $ 0.0010405 Lisateave Saber Protocol Token (SBR) hinna kohta

Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBR tokeni tokenoomikat, avastage SBR tokeni reaalajas hinda!

Saber Protocol Token (SBR) hinna ajalugu SBR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SBR hinna ajalugu kohe!

SBR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBR võiks suunduda? Meie SBR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBR tokeni hinna ennustust kohe!

