Saber Protocol Token (SBR) reaalajas hind on $ 0.0011862. Viimase 24 tunni jooksul SBR kaubeldud madalaim $ 0.001135 ja kõrgeim $ 0.0012308 näitab aktiivset turu volatiivsust. SBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.12106192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218387419212127.
Lüliajalise tootluse osas on SBR muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Saber Protocol Token (SBR) – turuteave
No.4393
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K
$ 116.38K
$ 116.38K$ 116.38K
0.00
0.00 0.00
98,111,672
98,111,672 98,111,672
SOL
Saber Protocol Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.33K 24 tunnise kauplemismahuga. SBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 98111672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Saber Protocol Token (SBR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Saber Protocol Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000003783
+0.32%
30 päeva
$ -0.0000831
-6.55%
60 päeva
$ -0.0001655
-12.25%
90 päeva
$ -0.0001249
-9.53%
Saber Protocol Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SBR muutuse $ +0.000003783 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Saber Protocol Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000831 (-6.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Saber Protocol Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SBR $ -0.0001655 (-12.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Saber Protocol Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001249 (-9.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Saber Protocol Token (SBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.
Saber Protocol Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Saber Protocol Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Saber Protocol Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Saber Protocol Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Saber Protocol Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Saber Protocol Token (SBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saber Protocol Token (SBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saber Protocol Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Saber Protocol Token (SBR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Saber Protocol Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Saber Protocol Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.