Saber Protocol Token logo

Saber Protocol Token hind(SBR)

1 SBR/USD reaalajas hind:

$0.001186
+0.32%1D
USD
Saber Protocol Token (SBR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:52:19 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001135
24 h madal
$ 0.0012308
24 h kõrge

$ 0.001135
$ 0.0012308
$ 1.12106192
$ 0.000218387419212127
+0.01%

+0.32%

+12.39%

+12.39%

Saber Protocol Token (SBR) reaalajas hind on $ 0.0011862. Viimase 24 tunni jooksul SBR kaubeldud madalaim $ 0.001135 ja kõrgeim $ 0.0012308 näitab aktiivset turu volatiivsust. SBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.12106192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218387419212127.

Lüliajalise tootluse osas on SBR muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Saber Protocol Token (SBR) – turuteave

No.4393

$ 0.00
$ 56.33K
$ 116.38K
0.00
98,111,672
SOL

Saber Protocol Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.33K 24 tunnise kauplemismahuga. SBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 98111672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Saber Protocol Token (SBR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Saber Protocol Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000003783+0.32%
30 päeva$ -0.0000831-6.55%
60 päeva$ -0.0001655-12.25%
90 päeva$ -0.0001249-9.53%
Saber Protocol Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SBR muutuse $ +0.000003783 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Saber Protocol Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000831 (-6.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Saber Protocol Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SBR $ -0.0001655 (-12.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Saber Protocol Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001249 (-9.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Saber Protocol Token (SBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Saber Protocol Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Saber Protocol Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Saber Protocol Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Saber Protocol Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Saber Protocol Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Saber Protocol Token (SBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saber Protocol Token (SBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saber Protocol Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Saber Protocol Token hinna ennustust kohe!

Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika

Saber Protocol Token (SBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Saber Protocol Token (SBR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Saber Protocol Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Saber Protocol Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SBR kohalike valuutade suhtes

1 Saber Protocol Token(SBR)/VND
31.214853
1 Saber Protocol Token(SBR)/AUD
A$0.001803024
1 Saber Protocol Token(SBR)/GBP
0.000865926
1 Saber Protocol Token(SBR)/EUR
0.00100827
1 Saber Protocol Token(SBR)/USD
$0.0011862
1 Saber Protocol Token(SBR)/MYR
RM0.004993902
1 Saber Protocol Token(SBR)/TRY
0.048385098
1 Saber Protocol Token(SBR)/JPY
¥0.1743714
1 Saber Protocol Token(SBR)/ARS
ARS$1.538513262
1 Saber Protocol Token(SBR)/RUB
0.094552002
1 Saber Protocol Token(SBR)/INR
0.103804362
1 Saber Protocol Token(SBR)/IDR
Rp19.132255386
1 Saber Protocol Token(SBR)/KRW
1.647489456
1 Saber Protocol Token(SBR)/PHP
0.06707961
1 Saber Protocol Token(SBR)/EGP
￡E.0.057246012
1 Saber Protocol Token(SBR)/BRL
R$0.00640548
1 Saber Protocol Token(SBR)/CAD
C$0.001636956
1 Saber Protocol Token(SBR)/BDT
0.144052128
1 Saber Protocol Token(SBR)/NGN
1.819322388
1 Saber Protocol Token(SBR)/UAH
0.048883302
1 Saber Protocol Token(SBR)/VES
Bs0.160137
1 Saber Protocol Token(SBR)/CLP
$1.1434968
1 Saber Protocol Token(SBR)/PKR
Rs0.336026736
1 Saber Protocol Token(SBR)/KZT
0.642220542
1 Saber Protocol Token(SBR)/THB
฿0.038421018
1 Saber Protocol Token(SBR)/TWD
NT$0.035621586
1 Saber Protocol Token(SBR)/AED
د.إ0.004353354
1 Saber Protocol Token(SBR)/CHF
Fr0.00094896
1 Saber Protocol Token(SBR)/HKD
HK$0.009276084
1 Saber Protocol Token(SBR)/AMD
֏0.453436812
1 Saber Protocol Token(SBR)/MAD
.د.م0.010663938
1 Saber Protocol Token(SBR)/MXN
$0.022383594
1 Saber Protocol Token(SBR)/PLN
0.004317768
1 Saber Protocol Token(SBR)/RON
лв0.005124384
1 Saber Protocol Token(SBR)/SEK
kr0.01132821
1 Saber Protocol Token(SBR)/BGN
лв0.001980954
1 Saber Protocol Token(SBR)/HUF
Ft0.40046112
1 Saber Protocol Token(SBR)/CZK
0.02479158
1 Saber Protocol Token(SBR)/KWD
د.ك0.000361791
1 Saber Protocol Token(SBR)/ILS
0.003997494
1 Saber Protocol Token(SBR)/NOK
kr0.012087378
1 Saber Protocol Token(SBR)/NZD
$0.001992816

Saber Protocol Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Saber Protocol Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Saber Protocol Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Saber Protocol Token kohta

Kui palju on Saber Protocol Token (SBR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SBR hind USD on 0.0011862 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SBR/USD hind?
Praegune hind SBR/USD on $ 0.0011862. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Saber Protocol Token turukapitalisatsioon?
SBR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SBR ringlev varu?
SBR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBR (ATH) hind?
SBR saavutab ATH hinna summas 1.12106192 USD.
Mis oli kõigi aegade SBR madalaim (ATL) hind?
SBR nägi ATL hinda summas 0.000218387419212127 USD.
Milline on SBR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SBR kauplemismaht on $ 56.33K USD.
Kas SBR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SBR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBR hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

