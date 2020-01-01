SatoshiVM (SAVM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SatoshiVM (SAVM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SatoshiVM (SAVM) teave SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications. Ametlik veebisait: https://www.satoshivm.io/ Valge raamat: https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12 Ostke SAVM kohe!

SatoshiVM (SAVM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SatoshiVM (SAVM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 27.9 $ 27.9 $ 27.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 Praegune hind: $ 0.1635 $ 0.1635 $ 0.1635 Lisateave SatoshiVM (SAVM) hinna kohta

SatoshiVM (SAVM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SatoshiVM (SAVM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAVM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAVM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAVM tokeni tokenoomikat, avastage SAVM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAVM Kas olete huvitatud SatoshiVM (SAVM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAVM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAVM MEXC-ist osta!

SatoshiVM (SAVM) hinna ajalugu SAVM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAVM hinna ajalugu kohe!

SAVM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAVM võiks suunduda? Meie SAVM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAVM tokeni hinna ennustust kohe!

