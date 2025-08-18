Rohkem infot SAVM

SatoshiVM logo

SatoshiVM hind(SAVM)

1 SAVM/USD reaalajas hind:

SatoshiVM (SAVM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:11:45 (UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-5.17%

SatoshiVM (SAVM) reaalajas hind on $ 0.1726. Viimase 24 tunni jooksul SAVM kaubeldud madalaim $ 0.1684 ja kõrgeim $ 0.1776 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAVMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.882826279921874 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11278385710414529.

Lüliajalise tootluse osas on SAVM muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.37% 24 tunni vältel -5.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SatoshiVM (SAVM) – turuteave

No.4187

0.00%

ETH

SatoshiVM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.95K 24 tunnise kauplemismahuga. SAVM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.62M.

SatoshiVM (SAVM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SatoshiVM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004195-2.37%
30 päeva$ -0.0154-8.20%
60 päeva$ +0.013+8.14%
90 päeva$ -0.0215-11.08%
SatoshiVM Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAVM muutuse $ -0.004195 (-2.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SatoshiVM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0154 (-8.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SatoshiVM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAVM $ +0.013 (+8.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SatoshiVM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0215 (-11.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SatoshiVM (SAVM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SatoshiVM hinnaajaloo lehte.

Mis on SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

SatoshiVM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SatoshiVM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAVM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SatoshiVM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SatoshiVM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SatoshiVM hinna ennustus (USD)

Kui palju on SatoshiVM (SAVM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SatoshiVM (SAVM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SatoshiVM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SatoshiVM hinna ennustust kohe!

SatoshiVM (SAVM) tokenoomika

SatoshiVM (SAVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SatoshiVM (SAVM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SatoshiVM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SatoshiVM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAVM kohalike valuutade suhtes

1 SatoshiVM(SAVM)/VND
4,541.969
1 SatoshiVM(SAVM)/AUD
A$0.264078
1 SatoshiVM(SAVM)/GBP
0.125998
1 SatoshiVM(SAVM)/EUR
0.14671
1 SatoshiVM(SAVM)/USD
$0.1726
1 SatoshiVM(SAVM)/MYR
RM0.726646
1 SatoshiVM(SAVM)/TRY
7.040354
1 SatoshiVM(SAVM)/JPY
¥25.3722
1 SatoshiVM(SAVM)/ARS
ARS$223.573958
1 SatoshiVM(SAVM)/RUB
13.745864
1 SatoshiVM(SAVM)/INR
15.104226
1 SatoshiVM(SAVM)/IDR
Rp2,783.870578
1 SatoshiVM(SAVM)/KRW
239.720688
1 SatoshiVM(SAVM)/PHP
9.76053
1 SatoshiVM(SAVM)/EGP
￡E.8.321046
1 SatoshiVM(SAVM)/BRL
R$0.93204
1 SatoshiVM(SAVM)/CAD
C$0.238188
1 SatoshiVM(SAVM)/BDT
20.960544
1 SatoshiVM(SAVM)/NGN
264.723524
1 SatoshiVM(SAVM)/UAH
7.112846
1 SatoshiVM(SAVM)/VES
Bs23.301
1 SatoshiVM(SAVM)/CLP
$166.3864
1 SatoshiVM(SAVM)/PKR
Rs48.894128
1 SatoshiVM(SAVM)/KZT
93.447366
1 SatoshiVM(SAVM)/THB
฿5.585336
1 SatoshiVM(SAVM)/TWD
NT$5.183178
1 SatoshiVM(SAVM)/AED
د.إ0.633442
1 SatoshiVM(SAVM)/CHF
Fr0.13808
1 SatoshiVM(SAVM)/HKD
HK$1.349732
1 SatoshiVM(SAVM)/AMD
֏65.978076
1 SatoshiVM(SAVM)/MAD
.د.م1.551674
1 SatoshiVM(SAVM)/MXN
$3.232798
1 SatoshiVM(SAVM)/PLN
0.626538
1 SatoshiVM(SAVM)/RON
лв0.745632
1 SatoshiVM(SAVM)/SEK
kr1.644878
1 SatoshiVM(SAVM)/BGN
лв0.288242
1 SatoshiVM(SAVM)/HUF
Ft58.231788
1 SatoshiVM(SAVM)/CZK
3.609066
1 SatoshiVM(SAVM)/KWD
د.ك0.052643
1 SatoshiVM(SAVM)/ILS
0.581662
1 SatoshiVM(SAVM)/NOK
kr1.753616
1 SatoshiVM(SAVM)/NZD
$0.289968

SatoshiVM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SatoshiVM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SatoshiVM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SatoshiVM kohta

Kui palju on SatoshiVM (SAVM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAVM hind USD on 0.1726 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAVM/USD hind?
Praegune hind SAVM/USD on $ 0.1726. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SatoshiVM turukapitalisatsioon?
SAVM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAVM ringlev varu?
SAVM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAVM (ATH) hind?
SAVM saavutab ATH hinna summas 14.882826279921874 USD.
Mis oli kõigi aegade SAVM madalaim (ATL) hind?
SAVM nägi ATL hinda summas 0.11278385710414529 USD.
Milline on SAVM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAVM kauplemismaht on $ 55.95K USD.
Kas SAVM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAVM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAVM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:11:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SAVM/USD kalkulaator

Summa

SAVM
SAVM
USD
USD

1 SAVM = 0.1726 USD

Kauplemine: SAVM

