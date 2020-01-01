SATS (SATS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SATS (SATS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SATS (SATS) teave SATS is a BRC20 token on Bitcoin. Ametlik veebisait: https://satscoin.vip/ Plokiahela Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Ostke SATS kohe!

SATS (SATS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SATS (SATS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.24M $ 77.24M $ 77.24M Koguvaru: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T Ringlev varu: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.24M $ 77.24M $ 77.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 Praegune hind: $ 0.00000003678 $ 0.00000003678 $ 0.00000003678 Lisateave SATS (SATS) hinna kohta

SATS (SATS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SATS (SATS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATS tokeni tokenoomikat, avastage SATS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SATS Kas olete huvitatud SATS (SATS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SATS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SATS MEXC-ist osta!

SATS (SATS) hinna ajalugu SATS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SATS hinna ajalugu kohe!

SATS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SATS võiks suunduda? Meie SATS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SATS tokeni hinna ennustust kohe!

