Satoxcoin (SATOX) teave Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX. Ametlik veebisait: https://www.satoverse.io/ Valge raamat: https://www.satoverse.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://xplore.satoverse.io/ Ostke SATOX kohe!

Satoxcoin (SATOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satoxcoin (SATOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.71B $ 4.71B $ 4.71B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.00K $ 152.00K $ 152.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008137 $ 0.008137 $ 0.008137 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000017602040604778 $ 0.000017602040604778 $ 0.000017602040604778 Praegune hind: $ 0.000019 $ 0.000019 $ 0.000019 Lisateave Satoxcoin (SATOX) hinna kohta

Satoxcoin (SATOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satoxcoin (SATOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATOX tokeni tokenoomikat, avastage SATOX tokeni reaalajas hinda!

