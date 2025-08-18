Satoxcoin (SATOX) reaalajas hind on $ 0.0000197. Viimase 24 tunni jooksul SATOX kaubeldud madalaim $ 0.0000166 ja kõrgeim $ 0.000031 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11,248.643284120446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000020013630745587.
Lüliajalise tootluse osas on SATOX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.02% 24 tunni vältel -18.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Satoxcoin (SATOX) – turuteave
Satoxcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 262.15 24 tunnise kauplemismahuga. SATOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4705314039.999918. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.60K.
Satoxcoin (SATOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Satoxcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000199
+1.02%
30 päeva
$ -0.0000395
-66.73%
60 päeva
$ -0.0000169
-46.18%
90 päeva
$ -0.0000428
-68.48%
Satoxcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris SATOX muutuse $ +0.000000199 (+1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Satoxcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000395 (-66.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Satoxcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SATOX $ -0.0000169 (-46.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Satoxcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000428 (-68.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.
Satoxcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Satoxcoin (SATOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satoxcoin (SATOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satoxcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Satoxcoin (SATOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
