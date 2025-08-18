Rohkem infot SATOX

Satoxcoin hind(SATOX)

1 SATOX/USD reaalajas hind:

$0.0000197
+1.02%1D
USD
Satoxcoin (SATOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:22:27 (UTC+8)

Satoxcoin (SATOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000166
24 h madal
$ 0.000031
24 h kõrge

$ 0.0000166
$ 0.000031
$ 11,248.643284120446
$ 0.000020013630745587
0.00%

+1.02%

-18.26%

-18.26%

Satoxcoin (SATOX) reaalajas hind on $ 0.0000197. Viimase 24 tunni jooksul SATOX kaubeldud madalaim $ 0.0000166 ja kõrgeim $ 0.000031 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11,248.643284120446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000020013630745587.

Lüliajalise tootluse osas on SATOX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.02% 24 tunni vältel -18.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Satoxcoin (SATOX) – turuteave

No.4680

$ 0.00
$ 262.15
$ 157.60K
0.00
8,000,000,000
4,705,314,039.999918
0.00%

SATOX

Satoxcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 262.15 24 tunnise kauplemismahuga. SATOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4705314039.999918. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.60K.

Satoxcoin (SATOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Satoxcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000199+1.02%
30 päeva$ -0.0000395-66.73%
60 päeva$ -0.0000169-46.18%
90 päeva$ -0.0000428-68.48%
Satoxcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris SATOX muutuse $ +0.000000199 (+1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Satoxcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000395 (-66.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Satoxcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SATOX $ -0.0000169 (-46.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Satoxcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000428 (-68.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Satoxcoin (SATOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Satoxcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Satoxcoin (SATOX)

Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

Satoxcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Satoxcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SATOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Satoxcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Satoxcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Satoxcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Satoxcoin (SATOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satoxcoin (SATOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satoxcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Satoxcoin hinna ennustust kohe!

Satoxcoin (SATOX) tokenoomika

Satoxcoin (SATOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Satoxcoin (SATOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Satoxcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Satoxcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SATOX kohalike valuutade suhtes

1 Satoxcoin(SATOX)/VND
0.5184055
1 Satoxcoin(SATOX)/AUD
A$0.000030141
1 Satoxcoin(SATOX)/GBP
0.000014381
1 Satoxcoin(SATOX)/EUR
0.000016745
1 Satoxcoin(SATOX)/USD
$0.0000197
1 Satoxcoin(SATOX)/MYR
RM0.000082937
1 Satoxcoin(SATOX)/TRY
0.000804745
1 Satoxcoin(SATOX)/JPY
¥0.0028959
1 Satoxcoin(SATOX)/ARS
ARS$0.025518001
1 Satoxcoin(SATOX)/RUB
0.001569302
1 Satoxcoin(SATOX)/INR
0.001723947
1 Satoxcoin(SATOX)/IDR
Rp0.317741891
1 Satoxcoin(SATOX)/KRW
0.027360936
1 Satoxcoin(SATOX)/PHP
0.001118566
1 Satoxcoin(SATOX)/EGP
￡E.0.000949737
1 Satoxcoin(SATOX)/BRL
R$0.00010638
1 Satoxcoin(SATOX)/CAD
C$0.000027186
1 Satoxcoin(SATOX)/BDT
0.002389807
1 Satoxcoin(SATOX)/NGN
0.030168383
1 Satoxcoin(SATOX)/UAH
0.000811837
1 Satoxcoin(SATOX)/VES
Bs0.0026595
1 Satoxcoin(SATOX)/CLP
$0.0189514
1 Satoxcoin(SATOX)/PKR
Rs0.005575888
1 Satoxcoin(SATOX)/KZT
0.010654351
1 Satoxcoin(SATOX)/THB
฿0.000637295
1 Satoxcoin(SATOX)/TWD
NT$0.000591591
1 Satoxcoin(SATOX)/AED
د.إ0.000072299
1 Satoxcoin(SATOX)/CHF
Fr0.00001576
1 Satoxcoin(SATOX)/HKD
HK$0.000154054
1 Satoxcoin(SATOX)/AMD
֏0.00753328
1 Satoxcoin(SATOX)/MAD
.د.م0.000177103
1 Satoxcoin(SATOX)/MXN
$0.000368587
1 Satoxcoin(SATOX)/PLN
0.000071511
1 Satoxcoin(SATOX)/RON
лв0.000085104
1 Satoxcoin(SATOX)/SEK
kr0.000187938
1 Satoxcoin(SATOX)/BGN
лв0.000032899
1 Satoxcoin(SATOX)/HUF
Ft0.006648553
1 Satoxcoin(SATOX)/CZK
0.00041173
1 Satoxcoin(SATOX)/KWD
د.ك0.0000059888
1 Satoxcoin(SATOX)/ILS
0.000066389
1 Satoxcoin(SATOX)/NOK
kr0.000200152
1 Satoxcoin(SATOX)/NZD
$0.000033096

Satoxcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Satoxcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Satoxcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satoxcoin kohta

Kui palju on Satoxcoin (SATOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SATOX hind USD on 0.0000197 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SATOX/USD hind?
Praegune hind SATOX/USD on $ 0.0000197. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Satoxcoin turukapitalisatsioon?
SATOX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SATOX ringlev varu?
SATOX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATOX (ATH) hind?
SATOX saavutab ATH hinna summas 11,248.643284120446 USD.
Mis oli kõigi aegade SATOX madalaim (ATL) hind?
SATOX nägi ATL hinda summas 0.000020013630745587 USD.
Milline on SATOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SATOX kauplemismaht on $ 262.15 USD.
Kas SATOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SATOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATOX hinna ennustust.
Satoxcoin (SATOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

