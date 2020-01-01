Saros (SAROS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Saros (SAROS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Saros (SAROS) teave Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. Ametlik veebisait: https://www.saros.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/SarosY6Vscao718M4A778z4CGtvcwcGef5M9MEH1LGL Ostke SAROS kohe!

Saros (SAROS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Saros (SAROS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 449.43M $ 449.43M $ 449.43M Koguvaru: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B Ringlev varu: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.85B $ 3.85B $ 3.85B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.427356 $ 0.427356 $ 0.427356 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 Praegune hind: $ 0.385398 $ 0.385398 $ 0.385398 Lisateave Saros (SAROS) hinna kohta

Saros (SAROS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Saros (SAROS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAROS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAROS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAROS tokeni tokenoomikat, avastage SAROS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAROS Kas olete huvitatud Saros (SAROS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAROS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAROS MEXC-ist osta!

Saros (SAROS) hinna ajalugu SAROS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAROS hinna ajalugu kohe!

SAROS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAROS võiks suunduda? Meie SAROS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAROS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!