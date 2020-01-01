Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Santos FC Fan Token (SANTOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Santos FC Fan Token (SANTOS) teave

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Ametlik veebisait:
https://www.santosfc.com.br/
Valge raamat:
https://research.binance.com/en/projects/santos-fc
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Santos FC Fan Token (SANTOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 31.54M
$ 31.54M$ 31.54M
Koguvaru:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Ringlev varu:
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 70.65M
$ 70.65M$ 70.65M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 22.652
$ 22.652$ 22.652
Kõigi aegade madalaim:
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
Praegune hind:
$ 2.355
$ 2.355$ 2.355

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SANTOS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SANTOS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SANTOS tokeni tokenoomikat, avastage SANTOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SANTOS

Kas olete huvitatud Santos FC Fan Token (SANTOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SANTOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Santos FC Fan Token (SANTOS) hinna ajalugu

SANTOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SANTOS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SANTOS võiks suunduda? Meie SANTOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.