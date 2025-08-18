Rohkem infot SANTOS

Santos FC Fan Token hind(SANTOS)

1 SANTOS/USD reaalajas hind:

$2.667
$2.667
-0.29%1D
USD
Santos FC Fan Token (SANTOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:43:36 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.523
$ 2.523$ 2.523
24 h madal
$ 2.701
$ 2.701$ 2.701
24 h kõrge

$ 2.523
$ 2.523$ 2.523

$ 2.701
$ 2.701$ 2.701

$ 28.60482421951988
$ 28.60482421951988$ 28.60482421951988

$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856

-0.34%

-0.29%

-12.56%

-12.56%

Santos FC Fan Token (SANTOS) reaalajas hind on $ 2.667. Viimase 24 tunni jooksul SANTOS kaubeldud madalaim $ 2.523 ja kõrgeim $ 2.701 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANTOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.60482421951988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.214084958845856.

Lüliajalise tootluse osas on SANTOS muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -12.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Santos FC Fan Token (SANTOS) – turuteave

No.711

$ 35.72M
$ 35.72M$ 35.72M

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 80.01M
$ 80.01M$ 80.01M

13.39M
13.39M 13.39M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

44.64%

BSC

Santos FC Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 35.72M $ 3.08M 24 tunnise kauplemismahuga. SANTOS ringlev varu on 13.39M, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.01M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Santos FC Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00776-0.29%
30 päeva$ +0.434+19.43%
60 päeva$ +0.689+34.83%
90 päeva$ +0.156+6.21%
Santos FC Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SANTOS muutuse $ -0.00776 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Santos FC Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.434 (+19.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Santos FC Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SANTOS $ +0.689 (+34.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Santos FC Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.156 (+6.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Santos FC Fan Token (SANTOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Santos FC Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Santos FC Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SANTOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Santos FC Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Santos FC Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Santos FC Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Santos FC Fan Token (SANTOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Santos FC Fan Token (SANTOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Santos FC Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Santos FC Fan Token hinna ennustust kohe!

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANTOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Santos FC Fan Token (SANTOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Santos FC Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Santos FC Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SANTOS kohalike valuutade suhtes

Santos FC Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Santos FC Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Santos FC Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Santos FC Fan Token kohta

Kui palju on Santos FC Fan Token (SANTOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANTOS hind USD on 2.667 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANTOS/USD hind?
Praegune hind SANTOS/USD on $ 2.667. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Santos FC Fan Token turukapitalisatsioon?
SANTOS turukapitalisatsioon on $ 35.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANTOS ringlev varu?
SANTOS ringlev varu on 13.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANTOS (ATH) hind?
SANTOS saavutab ATH hinna summas 28.60482421951988 USD.
Mis oli kõigi aegade SANTOS madalaim (ATL) hind?
SANTOS nägi ATL hinda summas 1.214084958845856 USD.
Milline on SANTOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANTOS kauplemismaht on $ 3.08M USD.
Kas SANTOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANTOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANTOS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:43:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

