1 SAND/USD reaalajas hind:

Sandbox (SAND) reaalajas hinnagraafik
Sandbox (SAND) hinna teave (USD)

Sandbox (SAND) reaalajas hind on $ 0.3035. Viimase 24 tunni jooksul SAND kaubeldud madalaim $ 0.2946 ja kõrgeim $ 0.3081 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.442061299949462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02893886.

Lüliajalise tootluse osas on SAND muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sandbox (SAND) – turuteave

No.98

$ 780.99M
24h kauplemismaht: $ 2.46M

$ 2.46M
Ringlev varu: 2.57B

$ 910.50M
Inflatsioonimäär: 0.01%

2.57B
2.57B 2.57B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.01%

2020-08-14 00:00:00

ETH

Sandbox praegune turukapitalisatsioon on $ 780.99M $ 2.46M 24 tunnise kauplemismahuga. SAND ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Sandbox (SAND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sandbox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002881-0.94%
30 päeva$ -0.0273-8.26%
60 päeva$ +0.0525+20.91%
90 päeva$ -0.0071-2.29%
Sandbox Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAND muutuse $ -0.002881 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sandbox 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0273 (-8.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sandbox 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAND $ +0.0525 (+20.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sandbox 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0071 (-2.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sandbox (SAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sandbox hinnaajaloo lehte.

Mis on Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sandbox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sandbox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sandbox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sandbox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sandbox (SAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sandbox (SAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sandbox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sandbox hinna ennustust kohe!

Sandbox (SAND) tokenoomika

Sandbox (SAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sandbox (SAND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sandbox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sandbox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Sandbox ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sandbox võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sandbox ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sandbox kohta

Kui palju on Sandbox (SAND) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAND hind USD on 0.3035 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAND/USD hind?
Praegune hind SAND/USD on $ 0.3035. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sandbox turukapitalisatsioon?
SAND turukapitalisatsioon on $ 780.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAND ringlev varu?
SAND ringlev varu on 2.57B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAND (ATH) hind?
SAND saavutab ATH hinna summas 8.442061299949462 USD.
Mis oli kõigi aegade SAND madalaim (ATL) hind?
SAND nägi ATL hinda summas 0.02893886 USD.
Milline on SAND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAND kauplemismaht on $ 2.46M USD.
Kas SAND sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAND hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

