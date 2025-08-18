Mis on Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sandbox (SAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sandbox (SAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sandbox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Sandbox (SAND) tokenoomika

Sandbox (SAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sandbox (SAND) ostujuhend

SAND kohalike valuutade suhtes

Sandbox ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sandbox võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sandbox kohta Kui palju on Sandbox (SAND) tänapäeval väärt? Reaalajas SAND hind USD on 0.3035 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAND/USD hind? $ 0.3035 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sandbox turukapitalisatsioon? SAND turukapitalisatsioon on $ 780.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAND ringlev varu? SAND ringlev varu on 2.57B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAND (ATH) hind? SAND saavutab ATH hinna summas 8.442061299949462 USD . Mis oli kõigi aegade SAND madalaim (ATL) hind? SAND nägi ATL hinda summas 0.02893886 USD . Milline on SAND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAND kauplemismaht on $ 2.46M USD . Kas SAND sel aastal kõrgemale ka suundub? SAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAND hinna ennustust

