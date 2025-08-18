Sandbox (SAND) reaalajas hind on $ 0.3035. Viimase 24 tunni jooksul SAND kaubeldud madalaim $ 0.2946 ja kõrgeim $ 0.3081 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.442061299949462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02893886.
Lüliajalise tootluse osas on SAND muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sandbox (SAND) – turuteave
Sandbox praegune turukapitalisatsioon on $ 780.99M$ 2.46M 24 tunnise kauplemismahuga. SAND ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sandbox (SAND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sandbox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002881
-0.94%
30 päeva
$ -0.0273
-8.26%
60 päeva
$ +0.0525
+20.91%
90 päeva
$ -0.0071
-2.29%
Sandbox Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAND muutuse $ -0.002881 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sandbox 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0273 (-8.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sandbox 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAND $ +0.0525 (+20.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sandbox 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0071 (-2.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.
