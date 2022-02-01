Samoyedcoin (SAMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Samoyedcoin (SAMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Samoyedcoin (SAMO) teave Samoyedcoin (SAMO) is Solana’s cutest ambassador. It’s community-owned and fun! The premier community token and symbol of the Solana eco. Ametlik veebisait: https://samoyedcoin.com/ Valge raamat: https://samoyedcoin.com/wp-content/uploads/2022/02/The-Samoyedcoin-Whitepawper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU Ostke SAMO kohe!

Samoyedcoin (SAMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Samoyedcoin (SAMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Koguvaru: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Ringlev varu: $ 3.66B $ 3.66B $ 3.66B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2167 $ 0.2167 $ 0.2167 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00115024 $ 0.00115024 $ 0.00115024 Praegune hind: $ 0.001655 $ 0.001655 $ 0.001655 Lisateave Samoyedcoin (SAMO) hinna kohta

Samoyedcoin (SAMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Samoyedcoin (SAMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAMO tokeni tokenoomikat, avastage SAMO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAMO Kas olete huvitatud Samoyedcoin (SAMO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAMO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAMO MEXC-ist osta!

Samoyedcoin (SAMO) hinna ajalugu SAMO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAMO hinna ajalugu kohe!

SAMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAMO võiks suunduda? Meie SAMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAMO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!