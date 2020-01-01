Salad Ventures (SALD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Salad Ventures (SALD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Salad Ventures (SALD) teave Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Ametlik veebisait: https://salad.ventures Valge raamat: https://wp.salad.ventures/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Ostke SALD kohe!

Salad Ventures (SALD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Salad Ventures (SALD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.85K $ 1.85K $ 1.85K Koguvaru: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Ringlev varu: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.16K $ 41.16K $ 41.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Praegune hind: $ 0.0000245 $ 0.0000245 $ 0.0000245 Lisateave Salad Ventures (SALD) hinna kohta

Salad Ventures (SALD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Salad Ventures (SALD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SALD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SALD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SALD tokeni tokenoomikat, avastage SALD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SALD Kas olete huvitatud Salad Ventures (SALD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SALD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SALD MEXC-ist osta!

Salad Ventures (SALD) hinna ajalugu SALD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SALD hinna ajalugu kohe!

SALD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SALD võiks suunduda? Meie SALD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SALD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!