Salad Ventures (SALD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Salad Ventures (SALD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Salad Ventures (SALD) teave

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Ametlik veebisait:
https://salad.ventures
Valge raamat:
https://wp.salad.ventures/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Salad Ventures (SALD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Salad Ventures (SALD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.85K
Koguvaru:
$ 1.68B
Ringlev varu:
$ 75.61M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 41.16K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.25959
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000008449793257653
Praegune hind:
$ 0.0000245
Salad Ventures (SALD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Salad Ventures (SALD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SALD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SALD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SALD tokeni tokenoomikat, avastage SALD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SALD

Kas olete huvitatud Salad Ventures (SALD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SALD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Salad Ventures (SALD) hinna ajalugu

SALD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SALD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SALD võiks suunduda? Meie SALD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.