Salad Ventures (SALD) reaalajas hind on $ 0.0000134. Viimase 24 tunni jooksul SALD kaubeldud madalaim $ 0.0000134 ja kõrgeim $ 0.0000134 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13815570559717522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000008449793257653.
Lüliajalise tootluse osas on SALD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Salad Ventures (SALD) – turuteave
No.3299
$ 1.01K
$ 1.01K$ 1.01K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 22.51K
$ 22.51K$ 22.51K
75.61M
75.61M 75.61M
1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000
1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825
4.50%
ETH
Salad Ventures praegune turukapitalisatsioon on $ 1.01K$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. SALD ringlev varu on 75.61M, mille koguvaru on 1677951825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.51K.
Salad Ventures (SALD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Salad Ventures tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000185
-58.00%
60 päeva
$ -0.0001793
-93.05%
90 päeva
$ -0.0002063
-93.91%
Salad Ventures Hinnamuutus täna
Täna registreeris SALD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Salad Ventures 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000185 (-58.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Salad Ventures 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SALD $ -0.0001793 (-93.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Salad Ventures 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002063 (-93.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Salad Ventures (SALD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.
Salad Ventures on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Salad Ventures investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SALD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Salad Ventures kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Salad Ventures ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Salad Ventures hinna ennustus (USD)
Kui palju on Salad Ventures (SALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Salad Ventures (SALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Salad Ventures nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Salad Ventures (SALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Salad Ventures (SALD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Salad Ventures osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Salad Ventures osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.