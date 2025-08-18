Mis on Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Kui palju on Salad Ventures (SALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Salad Ventures (SALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Salad Ventures (SALD) tokenoomika

Salad Ventures (SALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Salad Ventures ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Salad Ventures võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Salad Ventures kohta Kui palju on Salad Ventures (SALD) tänapäeval väärt? Reaalajas SALD hind USD on 0.0000134 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SALD/USD hind? $ 0.0000134 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SALD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Salad Ventures turukapitalisatsioon? SALD turukapitalisatsioon on $ 1.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SALD ringlev varu? SALD ringlev varu on 75.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALD (ATH) hind? SALD saavutab ATH hinna summas 0.13815570559717522 USD . Mis oli kõigi aegade SALD madalaim (ATL) hind? SALD nägi ATL hinda summas 0.000008449793257653 USD . Milline on SALD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SALD kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas SALD sel aastal kõrgemale ka suundub? SALD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALD hinna ennustust

