Rohkem infot SALD

SALD Hinnainfo

SALD Valge raamat

SALD Ametlik veebisait

SALD Tokenoomika

SALD Hinnaprognoos

SALD Ajalugu

SALD – ostujuhend

SALD-usaldusraha valuutakonverter

SALD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Salad Ventures logo

Salad Ventures hind(SALD)

1 SALD/USD reaalajas hind:

$0.0000134
$0.0000134$0.0000134
0.00%1D
USD
Salad Ventures (SALD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:22:07 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000134
$ 0.0000134$ 0.0000134
24 h madal
$ 0.0000134
$ 0.0000134$ 0.0000134
24 h kõrge

$ 0.0000134
$ 0.0000134$ 0.0000134

$ 0.0000134
$ 0.0000134$ 0.0000134

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653

0.00%

0.00%

-5.64%

-5.64%

Salad Ventures (SALD) reaalajas hind on $ 0.0000134. Viimase 24 tunni jooksul SALD kaubeldud madalaim $ 0.0000134 ja kõrgeim $ 0.0000134 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13815570559717522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000008449793257653.

Lüliajalise tootluse osas on SALD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Salad Ventures (SALD) – turuteave

No.3299

$ 1.01K
$ 1.01K$ 1.01K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.51K
$ 22.51K$ 22.51K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

Salad Ventures praegune turukapitalisatsioon on $ 1.01K $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. SALD ringlev varu on 75.61M, mille koguvaru on 1677951825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.51K.

Salad Ventures (SALD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Salad Ventures tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000185-58.00%
60 päeva$ -0.0001793-93.05%
90 päeva$ -0.0002063-93.91%
Salad Ventures Hinnamuutus täna

Täna registreeris SALD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Salad Ventures 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000185 (-58.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Salad Ventures 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SALD $ -0.0001793 (-93.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Salad Ventures 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002063 (-93.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Salad Ventures (SALD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Salad Ventures hinnaajaloo lehte.

Mis on Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Salad Ventures investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SALD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Salad Ventures kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Salad Ventures ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Salad Ventures hinna ennustus (USD)

Kui palju on Salad Ventures (SALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Salad Ventures (SALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Salad Ventures nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Salad Ventures hinna ennustust kohe!

Salad Ventures (SALD) tokenoomika

Salad Ventures (SALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Salad Ventures (SALD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Salad Ventures osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Salad Ventures osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SALD kohalike valuutade suhtes

1 Salad Ventures(SALD)/VND
0.352621
1 Salad Ventures(SALD)/AUD
A$0.000020502
1 Salad Ventures(SALD)/GBP
0.000009782
1 Salad Ventures(SALD)/EUR
0.00001139
1 Salad Ventures(SALD)/USD
$0.0000134
1 Salad Ventures(SALD)/MYR
RM0.000056414
1 Salad Ventures(SALD)/TRY
0.00054739
1 Salad Ventures(SALD)/JPY
¥0.0019698
1 Salad Ventures(SALD)/ARS
ARS$0.017357422
1 Salad Ventures(SALD)/RUB
0.001067444
1 Salad Ventures(SALD)/INR
0.001172634
1 Salad Ventures(SALD)/IDR
Rp0.216129002
1 Salad Ventures(SALD)/KRW
0.018610992
1 Salad Ventures(SALD)/PHP
0.000760852
1 Salad Ventures(SALD)/EGP
￡E.0.000646014
1 Salad Ventures(SALD)/BRL
R$0.00007236
1 Salad Ventures(SALD)/CAD
C$0.000018492
1 Salad Ventures(SALD)/BDT
0.001625554
1 Salad Ventures(SALD)/NGN
0.020520626
1 Salad Ventures(SALD)/UAH
0.000552214
1 Salad Ventures(SALD)/VES
Bs0.001809
1 Salad Ventures(SALD)/CLP
$0.0128908
1 Salad Ventures(SALD)/PKR
Rs0.003792736
1 Salad Ventures(SALD)/KZT
0.007247122
1 Salad Ventures(SALD)/THB
฿0.00043349
1 Salad Ventures(SALD)/TWD
NT$0.000402402
1 Salad Ventures(SALD)/AED
د.إ0.000049178
1 Salad Ventures(SALD)/CHF
Fr0.00001072
1 Salad Ventures(SALD)/HKD
HK$0.000104788
1 Salad Ventures(SALD)/AMD
֏0.00512416
1 Salad Ventures(SALD)/MAD
.د.م0.000120466
1 Salad Ventures(SALD)/MXN
$0.000250714
1 Salad Ventures(SALD)/PLN
0.000048642
1 Salad Ventures(SALD)/RON
лв0.000057888
1 Salad Ventures(SALD)/SEK
kr0.000127836
1 Salad Ventures(SALD)/BGN
лв0.000022378
1 Salad Ventures(SALD)/HUF
Ft0.004520892
1 Salad Ventures(SALD)/CZK
0.000279926
1 Salad Ventures(SALD)/KWD
د.ك0.0000040736
1 Salad Ventures(SALD)/ILS
0.000045158
1 Salad Ventures(SALD)/NOK
kr0.000136144
1 Salad Ventures(SALD)/NZD
$0.000022512

Salad Ventures ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Salad Ventures võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Salad Ventures ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Salad Ventures kohta

Kui palju on Salad Ventures (SALD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SALD hind USD on 0.0000134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SALD/USD hind?
Praegune hind SALD/USD on $ 0.0000134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Salad Ventures turukapitalisatsioon?
SALD turukapitalisatsioon on $ 1.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SALD ringlev varu?
SALD ringlev varu on 75.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALD (ATH) hind?
SALD saavutab ATH hinna summas 0.13815570559717522 USD.
Mis oli kõigi aegade SALD madalaim (ATL) hind?
SALD nägi ATL hinda summas 0.000008449793257653 USD.
Milline on SALD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SALD kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas SALD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SALD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:22:07 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SALD/USD kalkulaator

Summa

SALD
SALD
USD
USD

1 SALD = 0.0000134 USD

Kauplemine: SALD

SALDUSDT
$0.0000134
$0.0000134$0.0000134
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu