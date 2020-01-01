SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SAFE AnWang (SAFE4) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SAFE AnWang (SAFE4) teave The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.anwang.com Valge raamat: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Ostke SAFE4 kohe!

SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SAFE AnWang (SAFE4) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Kõigi aegade madalaim: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Praegune hind: $ 3.527 $ 3.527 $ 3.527 Lisateave SAFE AnWang (SAFE4) hinna kohta

SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAFE4 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAFE4 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAFE4 tokeni tokenoomikat, avastage SAFE4 tokeni reaalajas hinda!

SAFE AnWang (SAFE4) hinna ajalugu SAFE4 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAFE4 hinna ajalugu kohe!

SAFE4 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAFE4 võiks suunduda? Meie SAFE4 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAFE4 tokeni hinna ennustust kohe!

