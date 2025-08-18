SAFE AnWang (SAFE4) reaalajas hind on $ 3.725. Viimase 24 tunni jooksul SAFE4 kaubeldud madalaim $ 3.66 ja kõrgeim $ 3.915 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAFE4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 68.40181061180506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3419666693271253.
Lüliajalise tootluse osas on SAFE4 muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -7.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SAFE AnWang (SAFE4) – turuteave
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 520.42K
$ 520.42K$ 520.42K
$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M
0.00
0.00 0.00
2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94
BSC
SAFE AnWang praegune turukapitalisatsioon on $ 520.42K 24 tunnise kauplemismahuga. SAFE4 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2657730.94.
SAFE AnWang (SAFE4) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SAFE AnWang tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01271
-0.33%
30 päeva
$ -0.757
-16.89%
60 päeva
$ -2.54
-40.55%
90 päeva
$ -4.242
-53.25%
SAFE AnWang Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAFE4 muutuse $ -0.01271 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SAFE AnWang 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.757 (-16.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SAFE AnWang 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAFE4 $ -2.54 (-40.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SAFE AnWang 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -4.242 (-53.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SAFE AnWang (SAFE4) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
SAFE AnWang on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SAFE AnWang investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SAFE4 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SAFE AnWang kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SAFE AnWang ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SAFE AnWang hinna ennustus (USD)
Kui palju on SAFE AnWang (SAFE4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAFE AnWang (SAFE4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAFE AnWang nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAFE4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SAFE AnWang (SAFE4) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SAFE AnWang osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SAFE AnWang osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
