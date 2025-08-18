Rohkem infot SAFE4

SAFE AnWang logo

SAFE AnWang hind(SAFE4)

1 SAFE4/USD reaalajas hind:

$3.725
$3.725$3.725
-0.34%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:43:07 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.66
$ 3.66$ 3.66
24 h madal
$ 3.915
$ 3.915$ 3.915
24 h kõrge

$ 3.66
$ 3.66$ 3.66

$ 3.915
$ 3.915$ 3.915

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253

-0.54%

-0.33%

-7.02%

-7.02%

SAFE AnWang (SAFE4) reaalajas hind on $ 3.725. Viimase 24 tunni jooksul SAFE4 kaubeldud madalaim $ 3.66 ja kõrgeim $ 3.915 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAFE4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 68.40181061180506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3419666693271253.

Lüliajalise tootluse osas on SAFE4 muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -7.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SAFE AnWang (SAFE4) – turuteave

No.4062

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 520.42K
$ 520.42K$ 520.42K

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

0.00
0.00 0.00

2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94

BSC

SAFE AnWang praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 520.42K 24 tunnise kauplemismahuga. SAFE4 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2657730.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SAFE AnWang (SAFE4) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SAFE AnWang tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01271-0.33%
30 päeva$ -0.757-16.89%
60 päeva$ -2.54-40.55%
90 päeva$ -4.242-53.25%
SAFE AnWang Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAFE4 muutuse $ -0.01271 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SAFE AnWang 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.757 (-16.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SAFE AnWang 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAFE4 $ -2.54 (-40.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SAFE AnWang 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -4.242 (-53.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SAFE AnWang (SAFE4) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SAFE AnWang hinnaajaloo lehte.

Mis on SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SAFE AnWang investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAFE4 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SAFE AnWang kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SAFE AnWang ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SAFE AnWang hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAFE AnWang (SAFE4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAFE AnWang (SAFE4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAFE AnWang nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SAFE AnWang hinna ennustust kohe!

SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika

SAFE AnWang (SAFE4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAFE4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SAFE AnWang (SAFE4) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SAFE AnWang osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SAFE AnWang osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAFE4 kohalike valuutade suhtes

1 SAFE AnWang(SAFE4)/VND
98,023.375
1 SAFE AnWang(SAFE4)/AUD
A$5.662
1 SAFE AnWang(SAFE4)/GBP
2.71925
1 SAFE AnWang(SAFE4)/EUR
3.16625
1 SAFE AnWang(SAFE4)/USD
$3.725
1 SAFE AnWang(SAFE4)/MYR
RM15.68225
1 SAFE AnWang(SAFE4)/TRY
151.94275
1 SAFE AnWang(SAFE4)/JPY
¥547.575
1 SAFE AnWang(SAFE4)/ARS
ARS$4,831.36225
1 SAFE AnWang(SAFE4)/RUB
296.91975
1 SAFE AnWang(SAFE4)/INR
325.97475
1 SAFE AnWang(SAFE4)/IDR
Rp60,080.63675
1 SAFE AnWang(SAFE4)/KRW
5,173.578
1 SAFE AnWang(SAFE4)/PHP
210.64875
1 SAFE AnWang(SAFE4)/EGP
￡E.179.7685
1 SAFE AnWang(SAFE4)/BRL
R$20.115
1 SAFE AnWang(SAFE4)/CAD
C$5.1405
1 SAFE AnWang(SAFE4)/BDT
452.364
1 SAFE AnWang(SAFE4)/NGN
5,713.1815
1 SAFE AnWang(SAFE4)/UAH
153.50725
1 SAFE AnWang(SAFE4)/VES
Bs502.875
1 SAFE AnWang(SAFE4)/CLP
$3,590.9
1 SAFE AnWang(SAFE4)/PKR
Rs1,055.218
1 SAFE AnWang(SAFE4)/KZT
2,016.75225
1 SAFE AnWang(SAFE4)/THB
฿120.3175
1 SAFE AnWang(SAFE4)/TWD
NT$111.86175
1 SAFE AnWang(SAFE4)/AED
د.إ13.67075
1 SAFE AnWang(SAFE4)/CHF
Fr2.98
1 SAFE AnWang(SAFE4)/HKD
HK$29.1295
1 SAFE AnWang(SAFE4)/AMD
֏1,423.9185
1 SAFE AnWang(SAFE4)/MAD
.د.م33.48775
1 SAFE AnWang(SAFE4)/MXN
$70.29075
1 SAFE AnWang(SAFE4)/PLN
13.559
1 SAFE AnWang(SAFE4)/RON
лв16.092
1 SAFE AnWang(SAFE4)/SEK
kr35.57375
1 SAFE AnWang(SAFE4)/BGN
лв6.22075
1 SAFE AnWang(SAFE4)/HUF
Ft1,257.56
1 SAFE AnWang(SAFE4)/CZK
77.8525
1 SAFE AnWang(SAFE4)/KWD
د.ك1.136125
1 SAFE AnWang(SAFE4)/ILS
12.55325
1 SAFE AnWang(SAFE4)/NOK
kr37.95775
1 SAFE AnWang(SAFE4)/NZD
$6.258

SAFE AnWang ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SAFE AnWang võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SAFE AnWang ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAFE AnWang kohta

Kui palju on SAFE AnWang (SAFE4) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAFE4 hind USD on 3.725 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAFE4/USD hind?
Praegune hind SAFE4/USD on $ 3.725. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SAFE AnWang turukapitalisatsioon?
SAFE4 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAFE4 ringlev varu?
SAFE4 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAFE4 (ATH) hind?
SAFE4 saavutab ATH hinna summas 68.40181061180506 USD.
Mis oli kõigi aegade SAFE4 madalaim (ATL) hind?
SAFE4 nägi ATL hinda summas 1.3419666693271253 USD.
Milline on SAFE4 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAFE4 kauplemismaht on $ 520.42K USD.
Kas SAFE4 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAFE4 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAFE4 hinna ennustust.
2025-08-18 00:43:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SAFE4/USD kalkulaator

Summa

SAFE4
SAFE4
USD
USD

1 SAFE4 = 3.725 USD

Kauplemine: SAFE4

SAFE4USDT
$3.725
$3.725$3.725
-0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

