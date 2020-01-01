Sabai Protocol (SABAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sabai Protocol (SABAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sabai Protocol (SABAI) teave The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Ametlik veebisait: https://sabaiprotocol.com Valge raamat: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Ostke SABAI kohe!

Sabai Protocol (SABAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sabai Protocol (SABAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Koguvaru: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Ringlev varu: $ 533.53M $ 533.53M $ 533.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Praegune hind: $ 0.008533 $ 0.008533 $ 0.008533 Lisateave Sabai Protocol (SABAI) hinna kohta

Sabai Protocol (SABAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sabai Protocol (SABAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SABAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SABAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SABAI tokeni tokenoomikat, avastage SABAI tokeni reaalajas hinda!

Sabai Protocol (SABAI) hinna ajalugu SABAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SABAI hinna ajalugu kohe!

SABAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SABAI võiks suunduda? Meie SABAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SABAI tokeni hinna ennustust kohe!

