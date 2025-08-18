Radiant (RXD) reaalajas hind on $ 0.000228. Viimase 24 tunni jooksul RXD kaubeldud madalaim $ 0.000213 ja kõrgeim $ 0.00026 näitab aktiivset turu volatiivsust. RXDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009244510112063004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000154418062569128.
Lüliajalise tootluse osas on RXD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Radiant (RXD) – turuteave
No.1599
$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M
$ 57.49K
$ 57.49K$ 57.49K
$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M
14.04B
14.04B 14.04B
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
14,044,793,843.425413
14,044,793,843.425413 14,044,793,843.425413
66.87%
RXD
Radiant praegune turukapitalisatsioon on $ 3.20M$ 57.49K 24 tunnise kauplemismahuga. RXD ringlev varu on 14.04B, mille koguvaru on 14044793843.425413. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.79M.
Radiant (RXD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Radiant tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000025
+12.31%
60 päeva
$ +0.000034
+17.52%
90 päeva
$ +0.000008
+3.63%
Radiant Hinnamuutus täna
Täna registreeris RXD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Radiant 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000025 (+12.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Radiant 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RXD $ +0.000034 (+17.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Radiant 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000008 (+3.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Radiant (RXD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.
Radiant hinna ennustus (USD)
Kui palju on Radiant (RXD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radiant (RXD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radiant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Radiant (RXD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RXD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Radiant (RXD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Radiant osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radiant osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
