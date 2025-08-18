Rohkem infot RWAI

RWAI by Virtuals hind(RWAI)

$0.0004039
0.00%1D
RWAI by Virtuals (RWAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:16 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) hinna teave (USD)

$ 0.00018
24 h madal
$ 0.0004613
24 h kõrge

+35.40%

RWAI by Virtuals (RWAI) reaalajas hind on $ 0.0004039. Viimase 24 tunni jooksul RWAI kaubeldud madalaim $ 0.00018 ja kõrgeim $ 0.0004613 näitab aktiivset turu volatiivsust. RWAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003191818792284229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000171369999843779.

Lüliajalise tootluse osas on RWAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +35.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RWAI by Virtuals (RWAI) – turuteave

No.4959

$ 0.00
$ 378.23
$ 403.90K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
BASE

RWAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 378.23 24 tunnise kauplemismahuga. RWAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 403.90K.

RWAI by Virtuals (RWAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RWAI by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000335-7.66%
60 päeva$ -0.0001295-24.28%
90 päeva$ -0.0006091-60.13%
RWAI by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris RWAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RWAI by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000335 (-7.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RWAI by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RWAI $ -0.0001295 (-24.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RWAI by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006091 (-60.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RWAI by Virtuals (RWAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RWAI by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on RWAI by Virtuals (RWAI)

Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life.

RWAI by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RWAI by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RWAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RWAI by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RWAI by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RWAI by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on RWAI by Virtuals (RWAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RWAI by Virtuals (RWAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RWAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RWAI by Virtuals hinna ennustust kohe!

RWAI by Virtuals (RWAI) tokenoomika

RWAI by Virtuals (RWAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RWAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RWAI by Virtuals (RWAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RWAI by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RWAI by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RWAI kohalike valuutade suhtes

RWAI by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RWAI by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RWAI by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWAI by Virtuals kohta

Kui palju on RWAI by Virtuals (RWAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas RWAI hind USD on 0.0004039 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RWAI/USD hind?
Praegune hind RWAI/USD on $ 0.0004039. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RWAI by Virtuals turukapitalisatsioon?
RWAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RWAI ringlev varu?
RWAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RWAI (ATH) hind?
RWAI saavutab ATH hinna summas 0.003191818792284229 USD.
Mis oli kõigi aegade RWAI madalaim (ATL) hind?
RWAI nägi ATL hinda summas 0.000171369999843779 USD.
Milline on RWAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RWAI kauplemismaht on $ 378.23 USD.
Kas RWAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
RWAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RWAI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:16 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

