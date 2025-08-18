RocketX exchange (RVF) reaalajas hind on $ 0.07383. Viimase 24 tunni jooksul RVF kaubeldud madalaim $ 0.06796 ja kõrgeim $ 0.07414 näitab aktiivset turu volatiivsust. RVFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.376832374971313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01723594.
Lüliajalise tootluse osas on RVF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +47.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RocketX exchange (RVF) – turuteave
$ 6.92M
$ 5.95K
$ 7.38M
93.69M
100,000,000
98,541,333
93.69%
ETH
RocketX exchange praegune turukapitalisatsioon on $ 6.92M$ 5.95K 24 tunnise kauplemismahuga. RVF ringlev varu on 93.69M, mille koguvaru on 98541333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.38M.
RocketX exchange (RVF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RocketX exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.02007
+37.33%
60 päeva
$ +0.03262
+79.15%
90 päeva
$ +0.02047
+38.36%
RocketX exchange Hinnamuutus täna
Täna registreeris RVF muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RocketX exchange 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02007 (+37.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RocketX exchange 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RVF $ +0.03262 (+79.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RocketX exchange 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02047 (+38.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RocketX exchange (RVF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.
RocketX exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RVF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RocketX exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RocketX exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RocketX exchange hinna ennustus (USD)
Kui palju on RocketX exchange (RVF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RocketX exchange (RVF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RocketX exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RocketX exchange (RVF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RVF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RocketX exchange (RVF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RocketX exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RocketX exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.