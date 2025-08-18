Rohkem infot RVF

RocketX exchange hind(RVF)

1 RVF/USD reaalajas hind:

$0.07383
0.00%1D
USD
RocketX exchange (RVF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:41 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06796
24 h madal
$ 0.07414
24 h kõrge

$ 0.06796
$ 0.07414
$ 1.376832374971313
$ 0.01723594
0.00%

0.00%

+47.89%

+47.89%

RocketX exchange (RVF) reaalajas hind on $ 0.07383. Viimase 24 tunni jooksul RVF kaubeldud madalaim $ 0.06796 ja kõrgeim $ 0.07414 näitab aktiivset turu volatiivsust. RVFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.376832374971313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01723594.

Lüliajalise tootluse osas on RVF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +47.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RocketX exchange (RVF) – turuteave

No.1314

$ 6.92M
$ 5.95K
$ 7.38M
93.69M
100,000,000
98,541,333
93.69%

ETH

RocketX exchange praegune turukapitalisatsioon on $ 6.92M $ 5.95K 24 tunnise kauplemismahuga. RVF ringlev varu on 93.69M, mille koguvaru on 98541333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.38M.

RocketX exchange (RVF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RocketX exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.02007+37.33%
60 päeva$ +0.03262+79.15%
90 päeva$ +0.02047+38.36%
RocketX exchange Hinnamuutus täna

Täna registreeris RVF muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RocketX exchange 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02007 (+37.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RocketX exchange 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RVF $ +0.03262 (+79.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RocketX exchange 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02047 (+38.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RocketX exchange (RVF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RocketX exchange hinnaajaloo lehte.

Mis on RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RocketX exchange investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RVF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RocketX exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RocketX exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RocketX exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on RocketX exchange (RVF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RocketX exchange (RVF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RocketX exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RocketX exchange hinna ennustust kohe!

RocketX exchange (RVF) tokenoomika

RocketX exchange (RVF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RVF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RocketX exchange (RVF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RocketX exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RocketX exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RVF kohalike valuutade suhtes

RocketX exchange ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RocketX exchange võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RocketX exchange ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RocketX exchange kohta

Kui palju on RocketX exchange (RVF) tänapäeval väärt?
Reaalajas RVF hind USD on 0.07383 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RVF/USD hind?
Praegune hind RVF/USD on $ 0.07383. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RocketX exchange turukapitalisatsioon?
RVF turukapitalisatsioon on $ 6.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RVF ringlev varu?
RVF ringlev varu on 93.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RVF (ATH) hind?
RVF saavutab ATH hinna summas 1.376832374971313 USD.
Mis oli kõigi aegade RVF madalaim (ATL) hind?
RVF nägi ATL hinda summas 0.01723594 USD.
Milline on RVF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RVF kauplemismaht on $ 5.95K USD.
Kas RVF sel aastal kõrgemale ka suundub?
RVF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RVF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

