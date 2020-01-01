RunesTerminal (RUNI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RunesTerminal (RUNI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RunesTerminal (RUNI) teave Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted. Ametlik veebisait: https://runesterminal.io Plokiahela Explorer: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI Ostke RUNI kohe!

RunesTerminal (RUNI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RunesTerminal (RUNI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04741001370780066 $ 0.04741001370780066 $ 0.04741001370780066 Praegune hind: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 Lisateave RunesTerminal (RUNI) hinna kohta

RunesTerminal (RUNI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RunesTerminal (RUNI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUNI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUNI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUNI tokeni tokenoomikat, avastage RUNI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RUNI Kas olete huvitatud RunesTerminal (RUNI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RUNI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RUNI MEXC-ist osta!

RunesTerminal (RUNI) hinna ajalugu RUNI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RUNI hinna ajalugu kohe!

RUNI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUNI võiks suunduda? Meie RUNI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RUNI tokeni hinna ennustust kohe!

