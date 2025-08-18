Rohkem infot RUNI

RUNI Hinnainfo

RUNI Ametlik veebisait

RUNI Tokenoomika

RUNI Hinnaprognoos

RUNI Ajalugu

RUNI – ostujuhend

RUNI-usaldusraha valuutakonverter

RUNI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

RunesTerminal logo

RunesTerminal hind(RUNI)

1 RUNI/USD reaalajas hind:

$0.052
$0.052$0.052
+0.19%1D
USD
RunesTerminal (RUNI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:33 (UTC+8)

RunesTerminal (RUNI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0519
$ 0.0519$ 0.0519
24 h madal
$ 0.052
$ 0.052$ 0.052
24 h kõrge

$ 0.0519
$ 0.0519$ 0.0519

$ 0.052
$ 0.052$ 0.052

$ 1.730029717144678
$ 1.730029717144678$ 1.730029717144678

$ 0.04741001370780066
$ 0.04741001370780066$ 0.04741001370780066

+0.19%

+0.19%

-6.31%

-6.31%

RunesTerminal (RUNI) reaalajas hind on $ 0.052. Viimase 24 tunni jooksul RUNI kaubeldud madalaim $ 0.0519 ja kõrgeim $ 0.052 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.730029717144678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04741001370780066.

Lüliajalise tootluse osas on RUNI muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel -6.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RunesTerminal (RUNI) – turuteave

No.4407

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.13K
$ 27.13K$ 27.13K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

BTCRUNES

RunesTerminal praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 27.13K 24 tunnise kauplemismahuga. RUNI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

RunesTerminal (RUNI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RunesTerminal tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000099+0.19%
30 päeva$ -0.0073-12.32%
60 päeva$ -0.0164-23.98%
90 päeva$ -0.0074-12.46%
RunesTerminal Hinnamuutus täna

Täna registreeris RUNI muutuse $ +0.000099 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RunesTerminal 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0073 (-12.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RunesTerminal 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RUNI $ -0.0164 (-23.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RunesTerminal 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0074 (-12.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RunesTerminal (RUNI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RunesTerminal hinnaajaloo lehte.

Mis on RunesTerminal (RUNI)

Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.

RunesTerminal on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RunesTerminal investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RUNI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RunesTerminal kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RunesTerminal ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RunesTerminal hinna ennustus (USD)

Kui palju on RunesTerminal (RUNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RunesTerminal (RUNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RunesTerminal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RunesTerminal hinna ennustust kohe!

RunesTerminal (RUNI) tokenoomika

RunesTerminal (RUNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RunesTerminal (RUNI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RunesTerminal osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RunesTerminal osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RUNI kohalike valuutade suhtes

1 RunesTerminal(RUNI)/VND
1,368.38
1 RunesTerminal(RUNI)/AUD
A$0.07904
1 RunesTerminal(RUNI)/GBP
0.03796
1 RunesTerminal(RUNI)/EUR
0.0442
1 RunesTerminal(RUNI)/USD
$0.052
1 RunesTerminal(RUNI)/MYR
RM0.21892
1 RunesTerminal(RUNI)/TRY
2.12108
1 RunesTerminal(RUNI)/JPY
¥7.644
1 RunesTerminal(RUNI)/ARS
ARS$67.44452
1 RunesTerminal(RUNI)/RUB
4.14492
1 RunesTerminal(RUNI)/INR
4.55052
1 RunesTerminal(RUNI)/IDR
Rp838.70956
1 RunesTerminal(RUNI)/KRW
72.22176
1 RunesTerminal(RUNI)/PHP
2.9406
1 RunesTerminal(RUNI)/EGP
￡E.2.50952
1 RunesTerminal(RUNI)/BRL
R$0.2808
1 RunesTerminal(RUNI)/CAD
C$0.07176
1 RunesTerminal(RUNI)/BDT
6.31488
1 RunesTerminal(RUNI)/NGN
79.75448
1 RunesTerminal(RUNI)/UAH
2.14292
1 RunesTerminal(RUNI)/VES
Bs7.02
1 RunesTerminal(RUNI)/CLP
$50.128
1 RunesTerminal(RUNI)/PKR
Rs14.73056
1 RunesTerminal(RUNI)/KZT
28.15332
1 RunesTerminal(RUNI)/THB
฿1.6796
1 RunesTerminal(RUNI)/TWD
NT$1.56156
1 RunesTerminal(RUNI)/AED
د.إ0.19084
1 RunesTerminal(RUNI)/CHF
Fr0.0416
1 RunesTerminal(RUNI)/HKD
HK$0.40664
1 RunesTerminal(RUNI)/AMD
֏19.87752
1 RunesTerminal(RUNI)/MAD
.د.م0.46748
1 RunesTerminal(RUNI)/MXN
$0.98124
1 RunesTerminal(RUNI)/PLN
0.18928
1 RunesTerminal(RUNI)/RON
лв0.22464
1 RunesTerminal(RUNI)/SEK
kr0.4966
1 RunesTerminal(RUNI)/BGN
лв0.08684
1 RunesTerminal(RUNI)/HUF
Ft17.5552
1 RunesTerminal(RUNI)/CZK
1.0868
1 RunesTerminal(RUNI)/KWD
د.ك0.01586
1 RunesTerminal(RUNI)/ILS
0.17524
1 RunesTerminal(RUNI)/NOK
kr0.52988
1 RunesTerminal(RUNI)/NZD
$0.08736

RunesTerminal ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RunesTerminal võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse RunesTerminal ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RunesTerminal kohta

Kui palju on RunesTerminal (RUNI) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUNI hind USD on 0.052 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUNI/USD hind?
Praegune hind RUNI/USD on $ 0.052. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RunesTerminal turukapitalisatsioon?
RUNI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUNI ringlev varu?
RUNI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUNI (ATH) hind?
RUNI saavutab ATH hinna summas 1.730029717144678 USD.
Mis oli kõigi aegade RUNI madalaim (ATL) hind?
RUNI nägi ATL hinda summas 0.04741001370780066 USD.
Milline on RUNI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUNI kauplemismaht on $ 27.13K USD.
Kas RUNI sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUNI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUNI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:33 (UTC+8)

RunesTerminal (RUNI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RUNI/USD kalkulaator

Summa

RUNI
RUNI
USD
USD

1 RUNI = 0.052 USD

Kauplemine: RUNI

RUNIUSDT
$0.052
$0.052$0.052
+0.19%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu