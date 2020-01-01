RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) teave RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Ametlik veebisait: https://runecoin.io/ Plokiahela Explorer: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Ostke RUNECOIN kohe!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 Praegune hind: $ 0.0004723 $ 0.0004723 $ 0.0004723 Lisateave RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) hinna kohta

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUNECOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUNECOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUNECOIN tokeni tokenoomikat, avastage RUNECOIN tokeni reaalajas hinda!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) hinna ajalugu RUNECOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RUNECOIN hinna ajalugu kohe!

RUNECOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUNECOIN võiks suunduda? Meie RUNECOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RUNECOIN tokeni hinna ennustust kohe!

