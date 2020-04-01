THORChain (RUNE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THORChain (RUNE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THORChain (RUNE) teave THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset. Ametlik veebisait: https://thorchain.org/ Valge raamat: https://github.com/thorchain/Resources/blob/master/Whitepapers/THORChain-Whitepaper-May2020.pdf Plokiahela Explorer: https://runescan.io Ostke RUNE kohe!

THORChain (RUNE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THORChain (RUNE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 458.19M Koguvaru: $ 425.44M Ringlev varu: $ 351.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 554.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.482 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00793864363964 Praegune hind: $ 1.304

THORChain (RUNE) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas RUNE tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. THORChain’s token, RUNE, is central to the protocol’s security, liquidity, and incentive mechanisms. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with tables and detailed explanations. Issuance Mechanism Initial Supply : RUNE launched with a targeted total supply of 1 billion tokens.

: RUNE launched with a targeted total supply of 1 billion tokens. Current Supply : Due to token burns and an annual inflation rate (~4.25%), the total supply has been reduced to approximately 482.38 million as of February 2024. The current max supply is 500 million.

: Due to token burns and an annual inflation rate (~4.25%), the total supply has been reduced to approximately 482.38 million as of February 2024. The current max supply is 500 million. Deflationary Mechanism : The V3 upgrade introduced a deflationary mechanism, further reducing supply over time.

: The V3 upgrade introduced a deflationary mechanism, further reducing supply over time. Mint/Burn Dynamics: RUNE is minted and burned in the context of lending and synthetic asset operations. For example, lending involved burning RUNE to create loans and minting RUNE upon loan closure, which could lead to inflationary pressure if RUNE’s value declined after loan issuance. Allocation Mechanism Initial Allocation (as per launch and early documentation): Category Allocation (RUNE) % of Targeted Supply Vesting/Notes Seed Investors 26,000,000 5.20% Vested over 4 months post-mainnet IDO Investors 28,000,000 5.60% Two tranches, fully vested Team/Advisors 50,000,000 10.00% Fully vested as of Feb 2024 Service Nodes 220,450,000 44.09% Controlled by project team at launch Operational 52,000,000 10.40% Controlled by project team at launch Community 50,000,000 10.00% Controlled by project team at launch Other/Reserve Remaining - Includes Bond, Reserve, Standby, Pool modules Top 10 Wallets: As of Feb 2024, the top 10 addresses hold ~70.69% of supply, with the largest being the Bond Module (~21.06%), Reserve Module (~16.49%), Standby Reserve (~12%), Binance Cold (~8.12%), and Pool Module (~6.19%). Usage and Incentive Mechanisms Core Functions of RUNE Liquidity : RUNE is paired 1:1 with all assets in liquidity pools, ensuring deep, cross-chain liquidity.

: RUNE is paired 1:1 with all assets in liquidity pools, ensuring deep, cross-chain liquidity. Security : Node operators (THORNodes) must bond RUNE as collateral. Misconduct leads to bond slashing (up to 1.5x the value of compromised assets).

: Node operators (THORNodes) must bond RUNE as collateral. Misconduct leads to bond slashing (up to 1.5x the value of compromised assets). Governance : RUNE is used for governance, including asset and chain listings/delistings, protocol upgrades, and parameter changes via node-mimir voting.

: RUNE is used for governance, including asset and chain listings/delistings, protocol upgrades, and parameter changes via node-mimir voting. Transaction Fees : All swap and network fees are paid in RUNE, distributed to liquidity providers, node operators, and the network reserve.

: All swap and network fees are paid in RUNE, distributed to liquidity providers, node operators, and the network reserve. Emission Rewards: RUNE is distributed as emission rewards to both bonders (nodes) and liquidity providers, calibrated by the Incentive Pendulum. Incentive Pendulum Scenario % RUNE Bonded % RUNE in Pools Bond Rewards Liquidity Rewards Inefficient 100% 0% 0% 100% Over-bonded 75% 25% 50% 50% Optimal 67% 33% 67% 33% Under-bonded 60% 40% 80% 20% Unsafe 50% 50% 100% 0% Optimal State: 67% of RUNE bonded (nodes), 33% in pools (liquidity providers). Rewards are distributed accordingly to maintain this balance. Multi-Tranche Liquidity Pools Synth Holders (Senior Tranche) : Lower risk, lower yield (e.g., 10% APY).

: Lower risk, lower yield (e.g., 10% APY). Liquidity Providers (Junior Tranche): Higher risk, higher yield (e.g., 25% APY). Additional Incentives Impermanent Loss Protection : LPs are protected from impermanent loss after 100 days, with partial coverage before that.

: LPs are protected from impermanent loss after 100 days, with partial coverage before that. Bug Bounty: Up to 250,000 RUNE for responsible disclosure of vulnerabilities. Locking and Unlocking Mechanisms Node Bonding : RUNE bonded by node operators is locked for the duration of their participation. If a node leaves or is slashed, the bond is released or penalized.

: RUNE bonded by node operators is locked for the duration of their participation. If a node leaves or is slashed, the bond is released or penalized. Liquidity Provision : LPs can withdraw at any time, but impermanent loss protection is maximized after 100 days.

: LPs can withdraw at any time, but impermanent loss protection is maximized after 100 days. Vesting : Early investor and team allocations had vesting schedules (e.g., 4 months post-mainnet for seed investors). As of Feb 2024, all major allocations are fully vested.

: Early investor and team allocations had vesting schedules (e.g., 4 months post-mainnet for seed investors). As of Feb 2024, all major allocations are fully vested. No Current Lockups: There are no ongoing lockups for the circulating supply; all major vesting has concluded. Unlocking Time Seed Investors : 4 months post-mainnet.

: 4 months post-mainnet. IDO Investors : Fully vested.

: Fully vested. Team/Advisors : Fully vested as of Feb 2024.

: Fully vested as of Feb 2024. Other Allocations: No explicit ongoing vesting; all major allocations are now liquid. Summary Table Mechanism Description Issuance Initial 1B supply, now ~482M due to burns/deflation, with inflationary/deflationary dynamics Allocation Seed, IDO, Team, Service Nodes, Operational, Community, Reserve Usage Security (bonding), liquidity (pools), governance, fees, rewards Incentives Emission rewards, impermanent loss protection, bug bounty, multi-tranche pools Locking Node bonds locked, LPs can withdraw anytime, vesting for early allocations (now complete) Unlocking All major allocations fully vested as of Feb 2024 Additional Notes Governance : Minimalistic, focused on operational parameters. Emergency controls exist (e.g., Ragnarök shutdown).

: Minimalistic, focused on operational parameters. Emergency controls exist (e.g., Ragnarök shutdown). Transparency : All major wallet addresses and allocations are trackable via block explorers.

: All major wallet addresses and allocations are trackable via block explorers. Ecosystem: RUNE is required for all protocol operations, ensuring deep integration and value accrual. For further details, see the THORChain documentation and whitepapers.

THORChain (RUNE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THORChain (RUNE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUNE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUNE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUNE tokeni tokenoomikat, avastage RUNE tokeni reaalajas hinda!

