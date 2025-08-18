THORChain (RUNE) reaalajas hind on $ 1.392. Viimase 24 tunni jooksul RUNE kaubeldud madalaim $ 1.358 ja kõrgeim $ 1.41 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.26140054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00793864363964.
Lüliajalise tootluse osas on RUNE muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
THORChain (RUNE) – turuteave
THORChain praegune turukapitalisatsioon on $ 489.12M$ 3.03M 24 tunnise kauplemismahuga. RUNE ringlev varu on 351.38M, mille koguvaru on 425447133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
THORChain (RUNE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse THORChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00995
-0.71%
30 päeva
$ -0.251
-15.28%
60 päeva
$ -0.009
-0.65%
90 päeva
$ -0.412
-22.84%
THORChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris RUNE muutuse $ -0.00995 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
THORChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.251 (-15.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
THORChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RUNE $ -0.009 (-0.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
THORChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.412 (-22.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada THORChain (RUNE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
THORChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THORChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RUNE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse THORChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THORChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
THORChain hinna ennustus (USD)
Kui palju on THORChain (RUNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORChain (RUNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
THORChain (RUNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas THORChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THORChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
