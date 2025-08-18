Rohkem infot RUNE

RUNE Hinnainfo

RUNE Valge raamat

RUNE Ametlik veebisait

RUNE Tokenoomika

RUNE Hinnaprognoos

RUNE Ajalugu

RUNE – ostujuhend

RUNE-usaldusraha valuutakonverter

RUNE Hetketurg

RUNE USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

THORChain logo

THORChain hind(RUNE)

1 RUNE/USD reaalajas hind:

$1.392
$1.392$1.392
-0.71%1D
USD
THORChain (RUNE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:02 (UTC+8)

THORChain (RUNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.358
$ 1.358$ 1.358
24 h madal
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
24 h kõrge

$ 1.358
$ 1.358$ 1.358

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 21.26140054
$ 21.26140054$ 21.26140054

$ 0.00793864363964
$ 0.00793864363964$ 0.00793864363964

-0.65%

-0.71%

-2.05%

-2.05%

THORChain (RUNE) reaalajas hind on $ 1.392. Viimase 24 tunni jooksul RUNE kaubeldud madalaim $ 1.358 ja kõrgeim $ 1.41 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.26140054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00793864363964.

Lüliajalise tootluse osas on RUNE muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THORChain (RUNE) – turuteave

No.124

$ 489.12M
$ 489.12M$ 489.12M

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 592.22M
$ 592.22M$ 592.22M

351.38M
351.38M 351.38M

425,447,133
425,447,133 425,447,133

0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

RUNE

THORChain praegune turukapitalisatsioon on $ 489.12M $ 3.03M 24 tunnise kauplemismahuga. RUNE ringlev varu on 351.38M, mille koguvaru on 425447133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

THORChain (RUNE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse THORChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00995-0.71%
30 päeva$ -0.251-15.28%
60 päeva$ -0.009-0.65%
90 päeva$ -0.412-22.84%
THORChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris RUNE muutuse $ -0.00995 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

THORChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.251 (-15.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

THORChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RUNE $ -0.009 (-0.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

THORChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.412 (-22.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada THORChain (RUNE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe THORChain hinnaajaloo lehte.

Mis on THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THORChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RUNE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse THORChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THORChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

THORChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on THORChain (RUNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORChain (RUNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THORChain hinna ennustust kohe!

THORChain (RUNE) tokenoomika

THORChain (RUNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

THORChain (RUNE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas THORChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THORChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RUNE kohalike valuutade suhtes

1 THORChain(RUNE)/VND
36,630.48
1 THORChain(RUNE)/AUD
A$2.11584
1 THORChain(RUNE)/GBP
1.01616
1 THORChain(RUNE)/EUR
1.1832
1 THORChain(RUNE)/USD
$1.392
1 THORChain(RUNE)/MYR
RM5.86032
1 THORChain(RUNE)/TRY
56.77968
1 THORChain(RUNE)/JPY
¥204.624
1 THORChain(RUNE)/ARS
ARS$1,805.43792
1 THORChain(RUNE)/RUB
110.95632
1 THORChain(RUNE)/INR
121.81392
1 THORChain(RUNE)/IDR
Rp22,451.60976
1 THORChain(RUNE)/KRW
1,933.32096
1 THORChain(RUNE)/PHP
78.7176
1 THORChain(RUNE)/EGP
￡E.67.17792
1 THORChain(RUNE)/BRL
R$7.5168
1 THORChain(RUNE)/CAD
C$1.92096
1 THORChain(RUNE)/BDT
169.04448
1 THORChain(RUNE)/NGN
2,134.96608
1 THORChain(RUNE)/UAH
57.36432
1 THORChain(RUNE)/VES
Bs187.92
1 THORChain(RUNE)/CLP
$1,341.888
1 THORChain(RUNE)/PKR
Rs394.32576
1 THORChain(RUNE)/KZT
753.64272
1 THORChain(RUNE)/THB
฿44.9616
1 THORChain(RUNE)/TWD
NT$41.80176
1 THORChain(RUNE)/AED
د.إ5.10864
1 THORChain(RUNE)/CHF
Fr1.1136
1 THORChain(RUNE)/HKD
HK$10.88544
1 THORChain(RUNE)/AMD
֏532.10592
1 THORChain(RUNE)/MAD
.د.م12.51408
1 THORChain(RUNE)/MXN
$26.26704
1 THORChain(RUNE)/PLN
5.06688
1 THORChain(RUNE)/RON
лв6.01344
1 THORChain(RUNE)/SEK
kr13.2936
1 THORChain(RUNE)/BGN
лв2.32464
1 THORChain(RUNE)/HUF
Ft469.9392
1 THORChain(RUNE)/CZK
29.0928
1 THORChain(RUNE)/KWD
د.ك0.42456
1 THORChain(RUNE)/ILS
4.69104
1 THORChain(RUNE)/NOK
kr14.18448
1 THORChain(RUNE)/NZD
$2.33856

THORChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest THORChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse THORChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THORChain kohta

Kui palju on THORChain (RUNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUNE hind USD on 1.392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUNE/USD hind?
Praegune hind RUNE/USD on $ 1.392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THORChain turukapitalisatsioon?
RUNE turukapitalisatsioon on $ 489.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUNE ringlev varu?
RUNE ringlev varu on 351.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUNE (ATH) hind?
RUNE saavutab ATH hinna summas 21.26140054 USD.
Mis oli kõigi aegade RUNE madalaim (ATL) hind?
RUNE nägi ATL hinda summas 0.00793864363964 USD.
Milline on RUNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUNE kauplemismaht on $ 3.03M USD.
Kas RUNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUNE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:02 (UTC+8)

THORChain (RUNE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RUNE/USD kalkulaator

Summa

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 1.392 USD

Kauplemine: RUNE

RUNEUSDT
$1.392
$1.392$1.392
-0.85%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu