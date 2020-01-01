Arrland (RUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arrland (RUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arrland (RUM) teave Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Ametlik veebisait: https://arrland.com Valge raamat: https://arrland-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/WhitepaperV2.pdf Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3 Ostke RUM kohe!

Arrland (RUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arrland (RUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 657.34K $ 657.34K $ 657.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 Praegune hind: $ 0.000392 $ 0.000392 $ 0.000392 Lisateave Arrland (RUM) hinna kohta

Arrland (RUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arrland (RUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUM tokeni tokenoomikat, avastage RUM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RUM Kas olete huvitatud Arrland (RUM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RUM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RUM MEXC-ist osta!

Arrland (RUM) hinna ajalugu RUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RUM hinna ajalugu kohe!

RUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUM võiks suunduda? Meie RUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RUM tokeni hinna ennustust kohe!

