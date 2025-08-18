Rohkem infot RUM

RUM Hinnainfo

RUM Valge raamat

RUM Ametlik veebisait

RUM Tokenoomika

RUM Hinnaprognoos

RUM Ajalugu

RUM – ostujuhend

RUM-usaldusraha valuutakonverter

RUM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Arrland logo

Arrland hind(RUM)

1 RUM/USD reaalajas hind:

$0.0003604
$0.0003604$0.0003604
-2.98%1D
USD
Arrland (RUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:45 (UTC+8)

Arrland (RUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003604
$ 0.0003604$ 0.0003604
24 h madal
$ 0.0003716
$ 0.0003716$ 0.0003716
24 h kõrge

$ 0.0003604
$ 0.0003604$ 0.0003604

$ 0.0003716
$ 0.0003716$ 0.0003716

$ 0.0081354434932118
$ 0.0081354434932118$ 0.0081354434932118

$ 0.000179366918402193
$ 0.000179366918402193$ 0.000179366918402193

0.00%

-2.98%

+28.71%

+28.71%

Arrland (RUM) reaalajas hind on $ 0.0003604. Viimase 24 tunni jooksul RUM kaubeldud madalaim $ 0.0003604 ja kõrgeim $ 0.0003716 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0081354434932118 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000179366918402193.

Lüliajalise tootluse osas on RUM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.98% 24 tunni vältel +28.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arrland (RUM) – turuteave

No.7241

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.07K
$ 3.07K$ 3.07K

$ 604.35K
$ 604.35K$ 604.35K

0.00
0.00 0.00

1,676,886,260
1,676,886,260 1,676,886,260

MATIC

Arrland praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.07K 24 tunnise kauplemismahuga. RUM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1676886260. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Arrland (RUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arrland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001107-2.98%
30 päeva$ +0.0000503+16.22%
60 päeva$ +0.0000468+14.92%
90 päeva$ +0.0000587+19.45%
Arrland Hinnamuutus täna

Täna registreeris RUM muutuse $ -0.00001107 (-2.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arrland 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000503 (+16.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arrland 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RUM $ +0.0000468 (+14.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arrland 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000587 (+19.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arrland (RUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arrland hinnaajaloo lehte.

Mis on Arrland (RUM)

Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

Arrland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arrland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arrland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arrland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arrland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arrland (RUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arrland (RUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arrland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arrland hinna ennustust kohe!

Arrland (RUM) tokenoomika

Arrland (RUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arrland (RUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arrland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arrland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RUM kohalike valuutade suhtes

1 Arrland(RUM)/VND
9.483926
1 Arrland(RUM)/AUD
A$0.000551412
1 Arrland(RUM)/GBP
0.000263092
1 Arrland(RUM)/EUR
0.00030634
1 Arrland(RUM)/USD
$0.0003604
1 Arrland(RUM)/MYR
RM0.001517284
1 Arrland(RUM)/TRY
0.01472234
1 Arrland(RUM)/JPY
¥0.0529788
1 Arrland(RUM)/ARS
ARS$0.466836932
1 Arrland(RUM)/RUB
0.028709464
1 Arrland(RUM)/INR
0.031538604
1 Arrland(RUM)/IDR
Rp5.812902412
1 Arrland(RUM)/KRW
0.500552352
1 Arrland(RUM)/PHP
0.020463512
1 Arrland(RUM)/EGP
￡E.0.017374884
1 Arrland(RUM)/BRL
R$0.00194616
1 Arrland(RUM)/CAD
C$0.000497352
1 Arrland(RUM)/BDT
0.043720124
1 Arrland(RUM)/NGN
0.551912956
1 Arrland(RUM)/UAH
0.014852084
1 Arrland(RUM)/VES
Bs0.048654
1 Arrland(RUM)/CLP
$0.3467048
1 Arrland(RUM)/PKR
Rs0.102007616
1 Arrland(RUM)/KZT
0.194915132
1 Arrland(RUM)/THB
฿0.01165894
1 Arrland(RUM)/TWD
NT$0.010822812
1 Arrland(RUM)/AED
د.إ0.001322668
1 Arrland(RUM)/CHF
Fr0.00028832
1 Arrland(RUM)/HKD
HK$0.002818328
1 Arrland(RUM)/AMD
֏0.13781696
1 Arrland(RUM)/MAD
.د.م0.003239996
1 Arrland(RUM)/MXN
$0.006743084
1 Arrland(RUM)/PLN
0.001308252
1 Arrland(RUM)/RON
лв0.001556928
1 Arrland(RUM)/SEK
kr0.003438216
1 Arrland(RUM)/BGN
лв0.000601868
1 Arrland(RUM)/HUF
Ft0.121591752
1 Arrland(RUM)/CZK
0.007528756
1 Arrland(RUM)/KWD
د.ك0.0001095616
1 Arrland(RUM)/ILS
0.001214548
1 Arrland(RUM)/NOK
kr0.003661664
1 Arrland(RUM)/NZD
$0.000605472

Arrland ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arrland võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Arrland ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arrland kohta

Kui palju on Arrland (RUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUM hind USD on 0.0003604 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUM/USD hind?
Praegune hind RUM/USD on $ 0.0003604. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arrland turukapitalisatsioon?
RUM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUM ringlev varu?
RUM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUM (ATH) hind?
RUM saavutab ATH hinna summas 0.0081354434932118 USD.
Mis oli kõigi aegade RUM madalaim (ATL) hind?
RUM nägi ATL hinda summas 0.000179366918402193 USD.
Milline on RUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUM kauplemismaht on $ 3.07K USD.
Kas RUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:45 (UTC+8)

Arrland (RUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RUM/USD kalkulaator

Summa

RUM
RUM
USD
USD

1 RUM = 0.0003604 USD

Kauplemine: RUM

RUMUSDT
$0.0003604
$0.0003604$0.0003604
-2.98%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu