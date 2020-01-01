Reserve Rights (RSR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reserve Rights (RSR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reserve Rights (RSR) teave Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. Ametlik veebisait: https://reserve.org/ Valge raamat: https://reserve.org/protocol/introduction/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Ostke RSR kohe!

Reserve Rights (RSR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reserve Rights (RSR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 490.14M Koguvaru: $ 100.00B Ringlev varu: $ 59.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 827.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0012473332974 Praegune hind: $ 0.008279 Lisateave Reserve Rights (RSR) hinna kohta

Reserve Rights (RSR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reserve Rights (RSR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSR tokeni tokenoomikat, avastage RSR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RSR Kas olete huvitatud Reserve Rights (RSR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RSR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RSR MEXC-ist osta!

Reserve Rights (RSR) hinna ajalugu RSR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RSR hinna ajalugu kohe!

RSR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSR võiks suunduda? Meie RSR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSR tokeni hinna ennustust kohe!

