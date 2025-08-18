Rohkem infot RSR

RSR Hinnainfo

RSR Valge raamat

RSR Ametlik veebisait

RSR Tokenoomika

RSR Hinnaprognoos

RSR Ajalugu

RSR – ostujuhend

RSR-usaldusraha valuutakonverter

RSR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Reserve Rights logo

Reserve Rights hind(RSR)

1 RSR/USD reaalajas hind:

$0.009366
$0.009366$0.009366
-0.93%1D
USD
Reserve Rights (RSR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:55 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00888
$ 0.00888$ 0.00888
24 h madal
$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095
24 h kõrge

$ 0.00888
$ 0.00888$ 0.00888

$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095

$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605

$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974

-0.62%

-0.92%

+1.18%

+1.18%

Reserve Rights (RSR) reaalajas hind on $ 0.009375. Viimase 24 tunni jooksul RSR kaubeldud madalaim $ 0.00888 ja kõrgeim $ 0.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. RSRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11894605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0012473332974.

Lüliajalise tootluse osas on RSR muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel +1.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reserve Rights (RSR) – turuteave

No.115

$ 555.02M
$ 555.02M$ 555.02M

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 937.50M
$ 937.50M$ 937.50M

59.20B
59.20B 59.20B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

59.20%

0.01%

ETH

Reserve Rights praegune turukapitalisatsioon on $ 555.02M $ 1.70M 24 tunnise kauplemismahuga. RSR ringlev varu on 59.20B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 937.50M.

Reserve Rights (RSR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reserve Rights tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008792-0.92%
30 päeva$ +0.000156+1.69%
60 päeva$ +0.003102+49.45%
90 päeva$ +0.000898+10.59%
Reserve Rights Hinnamuutus täna

Täna registreeris RSR muutuse $ -0.00008792 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reserve Rights 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000156 (+1.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reserve Rights 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RSR $ +0.003102 (+49.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reserve Rights 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000898 (+10.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reserve Rights (RSR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reserve Rights hinnaajaloo lehte.

Mis on Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Reserve Rights on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reserve Rights investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RSR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reserve Rights kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reserve Rights ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reserve Rights hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reserve Rights (RSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reserve Rights (RSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reserve Rights nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reserve Rights hinna ennustust kohe!

Reserve Rights (RSR) tokenoomika

Reserve Rights (RSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reserve Rights (RSR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reserve Rights osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reserve Rights osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RSR kohalike valuutade suhtes

1 Reserve Rights(RSR)/VND
246.703125
1 Reserve Rights(RSR)/AUD
A$0.01425
1 Reserve Rights(RSR)/GBP
0.00684375
1 Reserve Rights(RSR)/EUR
0.00796875
1 Reserve Rights(RSR)/USD
$0.009375
1 Reserve Rights(RSR)/MYR
RM0.03946875
1 Reserve Rights(RSR)/TRY
0.38240625
1 Reserve Rights(RSR)/JPY
¥1.378125
1 Reserve Rights(RSR)/ARS
ARS$12.15946875
1 Reserve Rights(RSR)/RUB
0.74728125
1 Reserve Rights(RSR)/INR
0.82040625
1 Reserve Rights(RSR)/IDR
Rp151.20965625
1 Reserve Rights(RSR)/KRW
13.02075
1 Reserve Rights(RSR)/PHP
0.53015625
1 Reserve Rights(RSR)/EGP
￡E.0.4524375
1 Reserve Rights(RSR)/BRL
R$0.050625
1 Reserve Rights(RSR)/CAD
C$0.0129375
1 Reserve Rights(RSR)/BDT
1.1385
1 Reserve Rights(RSR)/NGN
14.3788125
1 Reserve Rights(RSR)/UAH
0.38634375
1 Reserve Rights(RSR)/VES
Bs1.265625
1 Reserve Rights(RSR)/CLP
$9.0375
1 Reserve Rights(RSR)/PKR
Rs2.65575
1 Reserve Rights(RSR)/KZT
5.07571875
1 Reserve Rights(RSR)/THB
฿0.3028125
1 Reserve Rights(RSR)/TWD
NT$0.28153125
1 Reserve Rights(RSR)/AED
د.إ0.03440625
1 Reserve Rights(RSR)/CHF
Fr0.0075
1 Reserve Rights(RSR)/HKD
HK$0.0733125
1 Reserve Rights(RSR)/AMD
֏3.5836875
1 Reserve Rights(RSR)/MAD
.د.م0.08428125
1 Reserve Rights(RSR)/MXN
$0.17690625
1 Reserve Rights(RSR)/PLN
0.034125
1 Reserve Rights(RSR)/RON
лв0.0405
1 Reserve Rights(RSR)/SEK
kr0.08953125
1 Reserve Rights(RSR)/BGN
лв0.01565625
1 Reserve Rights(RSR)/HUF
Ft3.165
1 Reserve Rights(RSR)/CZK
0.1959375
1 Reserve Rights(RSR)/KWD
د.ك0.002859375
1 Reserve Rights(RSR)/ILS
0.03159375
1 Reserve Rights(RSR)/NOK
kr0.09553125
1 Reserve Rights(RSR)/NZD
$0.01575

Reserve Rights ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reserve Rights võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reserve Rights ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reserve Rights kohta

Kui palju on Reserve Rights (RSR) tänapäeval väärt?
Reaalajas RSR hind USD on 0.009375 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RSR/USD hind?
Praegune hind RSR/USD on $ 0.009375. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reserve Rights turukapitalisatsioon?
RSR turukapitalisatsioon on $ 555.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RSR ringlev varu?
RSR ringlev varu on 59.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSR (ATH) hind?
RSR saavutab ATH hinna summas 0.11894605 USD.
Mis oli kõigi aegade RSR madalaim (ATL) hind?
RSR nägi ATL hinda summas 0.0012473332974 USD.
Milline on RSR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RSR kauplemismaht on $ 1.70M USD.
Kas RSR sel aastal kõrgemale ka suundub?
RSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:55 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RSR/USD kalkulaator

Summa

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.009375 USD

Kauplemine: RSR

RSRUSDT
$0.009366
$0.009366$0.009366
-0.94%
RSRETH
$0.0000020691
$0.0000020691$0.0000020691
-0.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu