The Root Network (ROOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Root Network (ROOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Root Network (ROOT) teave ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Ametlik veebisait: https://www.therootnetwork.com/ Valge raamat: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Plokiahela Explorer: https://rootscan.io/ Ostke ROOT kohe!

The Root Network (ROOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Root Network (ROOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.83M Koguvaru: $ 12.00B Ringlev varu: $ 3.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1329 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002998370160641525 Praegune hind: $ 0.003977 Lisateave The Root Network (ROOT) hinna kohta

The Root Network (ROOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Root Network (ROOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROOT tokeni tokenoomikat, avastage ROOT tokeni reaalajas hinda!

The Root Network (ROOT) hinna ajalugu ROOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROOT hinna ajalugu kohe!

ROOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROOT võiks suunduda? Meie ROOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROOT tokeni hinna ennustust kohe!

