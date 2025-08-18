Rohkem infot ROOT

The Root Network logo

The Root Network hind(ROOT)

1 ROOT/USD reaalajas hind:

$0.003723
+1.38%1D
USD
The Root Network (ROOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:11:10 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003362
24 h madal
$ 0.003905
24 h kõrge

$ 0.003362
$ 0.003905
$ 0.4653452372359346
$ 0.002998370160641525
+0.62%

+1.38%

+2.47%

+2.47%

The Root Network (ROOT) reaalajas hind on $ 0.003723. Viimase 24 tunni jooksul ROOT kaubeldud madalaim $ 0.003362 ja kõrgeim $ 0.003905 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4653452372359346 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002998370160641525.

Lüliajalise tootluse osas on ROOT muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, +1.38% 24 tunni vältel +2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Root Network (ROOT) – turuteave

No.1081

$ 12.86M
$ 41.03K
$ 44.68M
3.45B
12,000,000,000
12,000,000,000
28.77%

ROOT

The Root Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.86M $ 41.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ROOT ringlev varu on 3.45B, mille koguvaru on 12000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.68M.

The Root Network (ROOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Root Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00005068+1.38%
30 päeva$ -0.000325-8.03%
60 päeva$ -0.001447-27.99%
90 päeva$ -0.001197-24.33%
The Root Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROOT muutuse $ +0.00005068 (+1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Root Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000325 (-8.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Root Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROOT $ -0.001447 (-27.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Root Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001197 (-24.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Root Network (ROOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Root Network hinnaajaloo lehte.

Mis on The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Root Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Root Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Root Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Root Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Root Network (ROOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Root Network (ROOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Root Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Root Network hinna ennustust kohe!

The Root Network (ROOT) tokenoomika

The Root Network (ROOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Root Network (ROOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Root Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Root Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROOT kohalike valuutade suhtes

1 The Root Network(ROOT)/VND
97.970745
1 The Root Network(ROOT)/AUD
A$0.00569619
1 The Root Network(ROOT)/GBP
0.00271779
1 The Root Network(ROOT)/EUR
0.00316455
1 The Root Network(ROOT)/USD
$0.003723
1 The Root Network(ROOT)/MYR
RM0.01567383
1 The Root Network(ROOT)/TRY
0.15186117
1 The Root Network(ROOT)/JPY
¥0.547281
1 The Root Network(ROOT)/ARS
ARS$4.82251359
1 The Root Network(ROOT)/RUB
0.29653695
1 The Root Network(ROOT)/INR
0.32579973
1 The Root Network(ROOT)/IDR
Rp60.04837869
1 The Root Network(ROOT)/KRW
5.17080024
1 The Root Network(ROOT)/PHP
0.21053565
1 The Root Network(ROOT)/EGP
￡E.0.17952306
1 The Root Network(ROOT)/BRL
R$0.0201042
1 The Root Network(ROOT)/CAD
C$0.00513774
1 The Root Network(ROOT)/BDT
0.45212112
1 The Root Network(ROOT)/NGN
5.71011402
1 The Root Network(ROOT)/UAH
0.15342483
1 The Root Network(ROOT)/VES
Bs0.502605
1 The Root Network(ROOT)/CLP
$3.588972
1 The Root Network(ROOT)/PKR
Rs1.05465144
1 The Root Network(ROOT)/KZT
2.01566943
1 The Root Network(ROOT)/THB
฿0.12047628
1 The Root Network(ROOT)/TWD
NT$0.11180169
1 The Root Network(ROOT)/AED
د.إ0.01366341
1 The Root Network(ROOT)/CHF
Fr0.0029784
1 The Root Network(ROOT)/HKD
HK$0.02911386
1 The Root Network(ROOT)/AMD
֏1.42315398
1 The Root Network(ROOT)/MAD
.د.م0.03346977
1 The Root Network(ROOT)/MXN
$0.06973179
1 The Root Network(ROOT)/PLN
0.01351449
1 The Root Network(ROOT)/RON
лв0.01608336
1 The Root Network(ROOT)/SEK
kr0.03548019
1 The Root Network(ROOT)/BGN
лв0.00621741
1 The Root Network(ROOT)/HUF
Ft1.25606574
1 The Root Network(ROOT)/CZK
0.07784793
1 The Root Network(ROOT)/KWD
د.ك0.001135515
1 The Root Network(ROOT)/ILS
0.01254651
1 The Root Network(ROOT)/NOK
kr0.03782568
1 The Root Network(ROOT)/NZD
$0.00625464

The Root Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Root Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse The Root Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Root Network kohta

Kui palju on The Root Network (ROOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROOT hind USD on 0.003723 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROOT/USD hind?
Praegune hind ROOT/USD on $ 0.003723. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Root Network turukapitalisatsioon?
ROOT turukapitalisatsioon on $ 12.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROOT ringlev varu?
ROOT ringlev varu on 3.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROOT (ATH) hind?
ROOT saavutab ATH hinna summas 0.4653452372359346 USD.
Mis oli kõigi aegade ROOT madalaim (ATL) hind?
ROOT nägi ATL hinda summas 0.002998370160641525 USD.
Milline on ROOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROOT kauplemismaht on $ 41.03K USD.
Kas ROOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROOT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:11:10 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

