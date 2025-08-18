The Root Network (ROOT) reaalajas hind on $ 0.003723. Viimase 24 tunni jooksul ROOT kaubeldud madalaim $ 0.003362 ja kõrgeim $ 0.003905 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4653452372359346 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002998370160641525.
Lüliajalise tootluse osas on ROOT muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, +1.38% 24 tunni vältel +2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Root Network (ROOT) – turuteave
No.1081
$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M
$ 41.03K
$ 41.03K$ 41.03K
$ 44.68M
$ 44.68M$ 44.68M
3.45B
3.45B 3.45B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
28.77%
ROOT
The Root Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.86M$ 41.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ROOT ringlev varu on 3.45B, mille koguvaru on 12000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.68M.
The Root Network (ROOT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Root Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00005068
+1.38%
30 päeva
$ -0.000325
-8.03%
60 päeva
$ -0.001447
-27.99%
90 päeva
$ -0.001197
-24.33%
The Root Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROOT muutuse $ +0.00005068 (+1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Root Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000325 (-8.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Root Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROOT $ -0.001447 (-27.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Root Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001197 (-24.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Root Network (ROOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.
The Root Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Root Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ROOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse The Root Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Root Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
The Root Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on The Root Network (ROOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Root Network (ROOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Root Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The Root Network (ROOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
The Root Network (ROOT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas The Root Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Root Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.