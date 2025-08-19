Backroom by Virtuals (ROOM) reaalajas hind on $ 0.01359. Viimase 24 tunni jooksul ROOM kaubeldud madalaim $ 0.008 ja kõrgeim $ 0.02356 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROOMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ROOM muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +69.87% 24 tunni vältel +69.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Backroom by Virtuals (ROOM) – turuteave
$ 43.78K
$ 43.78K$ 43.78K
BASE
Backroom by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on --$ 43.78K 24 tunnise kauplemismahuga. ROOM ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Backroom by Virtuals (ROOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Backroom by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0055898
+69.87%
30 päeva
$ +0.00559
+69.87%
60 päeva
$ +0.00559
+69.87%
90 päeva
$ +0.00559
+69.87%
Backroom by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROOM muutuse $ +0.0055898 (+69.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Backroom by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00559 (+69.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Backroom by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROOM $ +0.00559 (+69.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Backroom by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00559 (+69.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Backroom by Virtuals (ROOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Backroom by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Backroom by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ROOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Backroom by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Backroom by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Backroom by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on Backroom by Virtuals (ROOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Backroom by Virtuals (ROOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Backroom by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Backroom by Virtuals (ROOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Backroom by Virtuals (ROOM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Backroom by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Backroom by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.