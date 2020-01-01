ROCKI (ROCKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROCKI (ROCKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROCKI (ROCKI) teave ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. Ametlik veebisait: https://rocki.com Valge raamat: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 Ostke ROCKI kohe!

ROCKI (ROCKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROCKI (ROCKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 257.70K $ 257.70K $ 257.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 Praegune hind: $ 0.002577 $ 0.002577 $ 0.002577 Lisateave ROCKI (ROCKI) hinna kohta

ROCKI (ROCKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROCKI (ROCKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROCKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROCKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROCKI tokeni tokenoomikat, avastage ROCKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ROCKI Kas olete huvitatud ROCKI (ROCKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ROCKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ROCKI MEXC-ist osta!

ROCKI (ROCKI) hinna ajalugu ROCKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROCKI hinna ajalugu kohe!

ROCKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROCKI võiks suunduda? Meie ROCKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROCKI tokeni hinna ennustust kohe!

