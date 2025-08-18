Rohkem infot ROCKI

ROCKI Hinnainfo

ROCKI Valge raamat

ROCKI Ametlik veebisait

ROCKI Tokenoomika

ROCKI Hinnaprognoos

ROCKI Ajalugu

ROCKI – ostujuhend

ROCKI-usaldusraha valuutakonverter

ROCKI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ROCKI logo

ROCKI hind(ROCKI)

1 ROCKI/USD reaalajas hind:

$0.00342
$0.00342$0.00342
-8.18%1D
USD
ROCKI (ROCKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:32 (UTC+8)

ROCKI (ROCKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002831
$ 0.002831$ 0.002831
24 h madal
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039
24 h kõrge

$ 0.002831
$ 0.002831$ 0.002831

$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

$ 5.20717802
$ 5.20717802$ 5.20717802

$ 0.000738922926928705
$ 0.000738922926928705$ 0.000738922926928705

+3.10%

-8.18%

+22.36%

+22.36%

ROCKI (ROCKI) reaalajas hind on $ 0.003425. Viimase 24 tunni jooksul ROCKI kaubeldud madalaim $ 0.002831 ja kõrgeim $ 0.0039 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROCKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.20717802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000738922926928705.

Lüliajalise tootluse osas on ROCKI muutunud +3.10% viimase tunni jooksul, -8.18% 24 tunni vältel +22.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ROCKI (ROCKI) – turuteave

No.3146

$ 27.60K
$ 27.60K$ 27.60K

$ 57.04K
$ 57.04K$ 57.04K

$ 342.50K
$ 342.50K$ 342.50K

8.06M
8.06M 8.06M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

ROCKI praegune turukapitalisatsioon on $ 27.60K $ 57.04K 24 tunnise kauplemismahuga. ROCKI ringlev varu on 8.06M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ROCKI (ROCKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ROCKI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00030468-8.18%
30 päeva$ -0.003022-46.88%
60 päeva$ -0.002238-39.52%
90 päeva$ -0.003402-49.84%
ROCKI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROCKI muutuse $ -0.00030468 (-8.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ROCKI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003022 (-46.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ROCKI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROCKI $ -0.002238 (-39.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ROCKI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003402 (-49.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ROCKI (ROCKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ROCKI hinnaajaloo lehte.

Mis on ROCKI (ROCKI)

ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.

ROCKI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ROCKI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROCKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ROCKI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ROCKI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ROCKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ROCKI (ROCKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROCKI (ROCKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROCKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ROCKI hinna ennustust kohe!

ROCKI (ROCKI) tokenoomika

ROCKI (ROCKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROCKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ROCKI (ROCKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ROCKI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ROCKI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROCKI kohalike valuutade suhtes

1 ROCKI(ROCKI)/VND
90.128875
1 ROCKI(ROCKI)/AUD
A$0.005206
1 ROCKI(ROCKI)/GBP
0.00250025
1 ROCKI(ROCKI)/EUR
0.00291125
1 ROCKI(ROCKI)/USD
$0.003425
1 ROCKI(ROCKI)/MYR
RM0.01441925
1 ROCKI(ROCKI)/TRY
0.13970575
1 ROCKI(ROCKI)/JPY
¥0.503475
1 ROCKI(ROCKI)/ARS
ARS$4.44225925
1 ROCKI(ROCKI)/RUB
0.27300675
1 ROCKI(ROCKI)/INR
0.29972175
1 ROCKI(ROCKI)/IDR
Rp55.24192775
1 ROCKI(ROCKI)/KRW
4.756914
1 ROCKI(ROCKI)/PHP
0.19368375
1 ROCKI(ROCKI)/EGP
￡E.0.1652905
1 ROCKI(ROCKI)/BRL
R$0.018495
1 ROCKI(ROCKI)/CAD
C$0.0047265
1 ROCKI(ROCKI)/BDT
0.415932
1 ROCKI(ROCKI)/NGN
5.2530595
1 ROCKI(ROCKI)/UAH
0.14114425
1 ROCKI(ROCKI)/VES
Bs0.462375
1 ROCKI(ROCKI)/CLP
$3.3017
1 ROCKI(ROCKI)/PKR
Rs0.970234
1 ROCKI(ROCKI)/KZT
1.85432925
1 ROCKI(ROCKI)/THB
฿0.1106275
1 ROCKI(ROCKI)/TWD
NT$0.10285275
1 ROCKI(ROCKI)/AED
د.إ0.01256975
1 ROCKI(ROCKI)/CHF
Fr0.00274
1 ROCKI(ROCKI)/HKD
HK$0.0267835
1 ROCKI(ROCKI)/AMD
֏1.3092405
1 ROCKI(ROCKI)/MAD
.د.م0.03079075
1 ROCKI(ROCKI)/MXN
$0.06462975
1 ROCKI(ROCKI)/PLN
0.012467
1 ROCKI(ROCKI)/RON
лв0.014796
1 ROCKI(ROCKI)/SEK
kr0.03270875
1 ROCKI(ROCKI)/BGN
лв0.00571975
1 ROCKI(ROCKI)/HUF
Ft1.15628
1 ROCKI(ROCKI)/CZK
0.0715825
1 ROCKI(ROCKI)/KWD
د.ك0.001044625
1 ROCKI(ROCKI)/ILS
0.01154225
1 ROCKI(ROCKI)/NOK
kr0.03490075
1 ROCKI(ROCKI)/NZD
$0.005754

ROCKI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ROCKI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ROCKI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ROCKI kohta

Kui palju on ROCKI (ROCKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROCKI hind USD on 0.003425 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROCKI/USD hind?
Praegune hind ROCKI/USD on $ 0.003425. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ROCKI turukapitalisatsioon?
ROCKI turukapitalisatsioon on $ 27.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROCKI ringlev varu?
ROCKI ringlev varu on 8.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROCKI (ATH) hind?
ROCKI saavutab ATH hinna summas 5.20717802 USD.
Mis oli kõigi aegade ROCKI madalaim (ATL) hind?
ROCKI nägi ATL hinda summas 0.000738922926928705 USD.
Milline on ROCKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROCKI kauplemismaht on $ 57.04K USD.
Kas ROCKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROCKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROCKI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:32 (UTC+8)

ROCKI (ROCKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ROCKI/USD kalkulaator

Summa

ROCKI
ROCKI
USD
USD

1 ROCKI = 0.003425 USD

Kauplemine: ROCKI

ROCKIUSDT
$0.00342
$0.00342$0.00342
-7.96%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu